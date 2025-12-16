Los costes laborales por trabajador y mes de las empresas registran un pico histórico durante el tercer trimestre de 2025 con una subida del 3% respecto al mismo periodo de 2024. La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobada por Yolanda Díaz ha propiciado que el coste medio se sitúe ya en 3.111,76 euros, siendo la primera vez que supera los 3.100 euros en un tercer trimestre desde el año 2000. Con este incremento interanual del coste laboral se acumulan ya 19 trimestres consecutivos de alzas.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre julio y septiembre, los salarios subieron un 2,8% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.268 euros por trabajador y mes. Por su lado, los otros costes totalizaron en el tercer trimestre del año 843,76 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 3,5%.

Asimismo, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social aumentaron un 3,6% interanual en el tercer trimestre. En términos intertrimestrales, el coste laboral por trabajador y mes aumentó un 0,8%, una décima más que en el trimestre previo. Con esta subida trimestral, ya son 21 trimestres consecutivos en los que aumenta el coste laboral.

Gran subida en trabajos administrativos

Por actividades los mayores incrementos interanuales se registraron en las empresas centradas en tareas administrativas donde la subida ha sido de un 6,7%, llegando hasta los 2.281,5 euros por trabajador y mes. En la misma línea, las compañías con actividades profesionales, científicas o técnicas han experimentado un incremento del 5,9%, hasta alcanzar los 4.009,4 euros por trabajador y mes.

En el otro extremo, las actividades artísticas han experimentado un descenso anual del coste medio por empleado con una bajada del 2,4%, dejando la cifra en unos 2.208,6 euros por trabajador y mes. También ha descendido el coste en el ámbito sanitario, con un 0,4% menos y en la Administración Pública, con un retroceso del 0,2%.

Sin embargo, a nivel general se han producido subidas interanuales en casi todas las ramas, como en las actividades financieras (+1,1%), el comercio (+1,7%), la educación (2%) o la hostelería (2,8%).

Baleares y Extremadura lideran en costes

Por comunidades autónomas, los costes salariales más altos se han registrado en Madrid (+3%, hasta los 2.712,7 euros mensuales), País Vasco (+4,1%, hasta los 2.682,4 euros) y Navarra (+1,4%, hasta los 2.404,7 euros). Además destaca el caso de Extremadura, donde la subida alcanza el 5,1%, dejando el coste en los 1.908,1 euros pese a tener los salarios más bajos.

Por su parte, en Baleares los costes se incrementaron un 5,8%, hasta los 2.283,3 euros por trabajador y mes. El único descenso autonómico de los salarios se lo anotó Murcia, con un retroceso interanual del 1,3%, hasta los 1.948,5 euros por trabajador y mes.