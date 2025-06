No es ningún secreto que La familia de la tele no está cosechando los datos de audiencia esperados, ni mucho menos. Al fin y al cabo, están teniendo prácticamente la misma que La 2 de Televisión Española. Algo verdaderamente impactante, a la par que preocupante. El magazine aterrizó en la cadena pública para tratar de recuperar ese espíritu de Sálvame que, poco a poco, habían recuperado en Ni que fuéramos shhh, programa que se emitía en Canal Quickie y TEN. A pesar de los esfuerzos, son verdaderamente incapaces de aumentar los datos de audiencia. Después de seis semanas en emisión, La familia de la tele no hace más que desplomarse, consiguiendo mínimos históricos en la cadena. Es más, la entrega del pasado martes 10 de junio marcó un antes y un después en muchos sentidos: el programa en el que colabora Belén Esteban fue superada por La 2 en su franja de emisión.

Entre las 15:57 hrs y 17:15 hrs, La familia de la tele, espacio presentado por María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand, anotó un 5,6% de cuota de pantalla, con un total de 500.000 espectadores. En esa misma franja, en La 2 de Televisión Española se llegó al 5,7% y 511.000 espectadores. Esto nos hace ver que el público tiene un profundo desinterés en este formato, puesto que ha alcanzado la segunda opción en la sobremesa. Algo que no ocurre con Valle Salvaje y La Promesa, series diarias que se emiten tras La familia de la tele, ya que continúan logrando excepcionales datos de audiencia. Durante la celebración del décimo aniversario de Netflix, Belén Esteban decidió romper su silencio respecto a este asunto. Fue entonces cuando La Patrona –que es como le gusta ser llamada- optó por tirar de realismo y resignación a la hora de responder a los compañeros de Europa Press.

«Mis padres me enseñaron a perder antes que a ganar», declaró la colaboradora de La familia de la tele. Lejos de que todo quede ahí, continuó explicando cómo se sentía ante lo que estaba ocurriendo con su programa: «Yo soy una mujer feliz. Todo tiene que pasar por alguna cosa, pero muchísimas gracias por ser siempre conmigo como lo habéis sido».

No podemos olvidar que la de Paracuellos llegó a plantearse su salida de La familia de la tele. Algo que hizo públicamente, en una de las entregas más recientes: «Quise irme del programa, pero no me han dejado. No me quería ir definitivamente, pero sí quería como un momento de decir basta. No está siendo nada fácil».

Por si fuera poco, Belén Esteban fue mucho más allá: «Cada uno, por nuestra manera de ser, lo lleva de manera diferente. Pero también es verdad que, al final, yo me acostumbre a estar en programas de éxito, y la vida real probablemente sea esto», aseguró, haciendo referencia a los impresionantes datos de audiencia que cosecharon en Telecinco durante su etapa en Sálvame.

A pesar de todo, La Patrona tiene algo muy claro: «Este es el momento que tengo que estar y tengo que estar. ¿Qué nos va bien? Bien. ¿Qué nos va mal? Mal. Pero, ¿sabéis qué? Que vamos con mucha ilusión y que tenga que ser lo que tenga que ser». ¿Conseguirán remontar los datos antes de que sea demasiado tarde?