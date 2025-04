BOOX Go 7 es el nuevo gadget para quienes buscan más que un ebook

BOOX, fabricante especializado en tecnología de tinta electrónica, ha presentado dos nuevos modelos de su serie Go: el BOOX Go 7 y el BOOX Go Color 7 (2.ª generación). Ambos llegan con pantalla de 7 pulgadas, sistema operativo Android 13 y, por primera vez en esta gama, funciones de escritura y toma de notas integradas. Esta nueva capacidad transforma estos eReaders en herramientas más versátiles para estudiantes, profesionales y amantes de la lectura que quieren anotar ideas sin cambiar de dispositivo.

BOOX apuesta por las 7 pulgadas

Los dos modelos incluyen soporte para el nuevo lápiz digital BOOX InkSense, que se vende por separado. Con él, los usuarios pueden subrayar textos, escribir a mano o realizar bocetos directamente sobre los libros o documentos que estén leyendo. Se trata de una función hasta ahora reservada a dispositivos de gamas superiores o tamaños mayores, lo que convierte a esta serie en una opción especialmente interesante dentro del segmento de eReaders compactos.

En cuanto a las pantallas, el BOOX Go 7 incorpora un panel monocromo eInk Carta 1300 con resolución de 300 píxeles por pulgada, que simula con precisión la lectura en papel tradicional. Esto lo hace especialmente adecuado para largas sesiones de lectura sin fatiga visual. Por su parte, el Go Color 7 (2.ª generación) utiliza la tecnología Kaleido 3, que permite visualizar contenido a color en 150 ppp y en blanco y negro en 300 ppp. Esta combinación lo convierte en un dispositivo ideal para quienes disfrutan de cómics, libros ilustrados, revistas o documentos técnicos con imágenes.

Acceso completo a Google Play

Ambos eReaders comparten un diseño ligero y portátil: solo 195 gramos de peso y 6,4 milímetros de grosor. Han sido pensados para usarse cómodamente con una sola mano, incorporan botones físicos para el paso de página y están protegidos contra salpicaduras accidentales, lo que les aporta un plus de resistencia en el uso cotidiano. Además, su carcasa trasera con textura mejora el agarre y refuerza la sensación de estar leyendo sobre papel.

Gracias a Android 13, los nuevos BOOX permiten instalar cualquier app desde Google Play, lo que los convierte en dispositivos multifunción: desde lectura hasta escucha de audiolibros, consulta de documentos o gestión de notas. Cuentan con 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento ampliable mediante microSD y conectividad WiFi y Bluetooth 5.1.

El BOOX Go 7 ya está disponible en blanco o negro por 249,99 euros. El modelo en color llegará en breve en azul marino a un precio de 279,99 euros. Una nuevas propuestas para quienes buscan mñas que un libro electrónico.