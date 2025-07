Cómo bloquear llamadas de números extranjeros que no paran de molestarte

En los últimos meses se ha disparado el número de usuarios que recibe llamadas perdidas o insistentes desde números con prefijos de países como Reino Unido, Grecia, Albania o Italia. En la mayoría de casos, cuelgan al primer tono o no responden si contestas. ¿El objetivo? Comprobar si tu número está activo, ofrecerte servicios no solicitados o, en el peor de los casos, estafarte. Por suerte, hay varias formas de bloquear llamadas de números extranjeros desde tu móvil sin necesidad de apps externas.

Bloqueo manual desde el registro de llamadas

El método más rápido es bloquear uno a uno los números desde el historial de llamadas. En Android y iPhone, solo hay que mantener pulsado el número y tocar en «Bloquear» o «Marcar como spam». Es útil si las llamadas provienen siempre del mismo número, pero no es suficiente si varían ligeramente.

Bloqueo por prefijos internacionales

Aquí es donde entra en juego la verdadera solución. Algunos fabricantes de móviles y capas de personalización, como Samsung permiten bloquear directamente llamadas por prefijos. En los móviles de la firma coreana, por ejemplo, puedes abrir la app de teléfono, tocar en «Más» > «Ajustes» > «Bloqueo de números» y escribir los prefijos de países molestos (como +44 para Reino Unido o +355 para Albania).

En iPhone el proceso es similar, y con la llegada de iOS 26 va a ser mucho más sencillo discriminar entre llamadas deseadas de las que no lo son.

¿Y si uso WhatsApp o Telegram para llamadas?

En esos casos, el control es más sencillo aún. WhatsApp no permite llamadas desde desconocidos si lo configuras correctamente. Ve a Ajustes > Privacidad > Llamadas y activa la opción Silenciar llamadas de desconocidos. También puedes bloquear números uno a uno desde el chat. En Telegram puedes hacer algo parecido desde Privacidad y seguridad > Llamadas > Quién puede llamarme > Mis contactos.

Evita caer en trampas comunes

Muchas de estas llamadas solo buscan saber si la línea está activa. Una vez confirmada, tu número puede acabar en bases de datos para campañas comerciales o incluso estafas. Lo mejor es no devolver nunca la llamada si no reconoces el número. Incluso hay timos donde se cobra una tarifa especial al devolver la llamada a ciertos números internacionales.

También es recomendable activar la protección contra spam que muchos móviles ya integran. En Android, abre la app Teléfono > Ajustes > ID de llamada y spam > y activa «Ver ID de llamada y spam» y «Filtrar llamadas sospechosas». En iPhone, puedes ir a Ajustes > Teléfono > Silenciar números desconocidos, aunque esta opción también silencia llamadas legítimas que no tengas guardadas.

Usa el buzón de voz como filtro

Otra opción muy eficaz es redirigir todas las llamadas de números desconocidos directamente al buzón de voz. Así solo las personas que realmente necesiten hablar contigo dejarán mensaje. Puedes activarlo en la configuración de tu operador o desde apps específicas.

La tecnología, al servicio de tu paz mental

Recibir llamadas molestas desde números extranjeros puede resultar tan irritante como inquietante. Pero hoy en día, tanto Android como iPhone ofrecen herramientas suficientes para bloquear llamadas de números extranjeros y proteger tu tranquilidad. Basta con dedicar un par de minutos a configurar bien el teléfono y evitarás interrupciones innecesarias, posibles fraudes o campañas comerciales no deseadas. Y si no quieres complicarte, recuerda, si no conoces el número, no contestes.