Rusia lanza MAX, su alternativa a WhatsApp que recuerda a WeChat y habla de privacidad

Desde esta semana, Rusia cuenta con su propio servicio de mensajería instantánea. Se llama MAX y ha sido desarrollada por el consorcio digital Evatia con el apoyo directo del gobierno. Aunque se presenta como una app de mensajería más, su ambición es clara, reemplazar a WhatsApp en territorio ruso y competir de tú a tú con grandes plataformas globales como Telegram o incluso la china WeChat.

Inspirada en el modelo chino

La comparación con WeChat no es casual. Como ocurre con la famosa app china, MAX no se limita al envío de mensajes y archivos multimedia. En su versión inicial ya incluye funciones como pagos integrados, reservas de servicios y atención ciudadana, con la idea de convertirse en una superapp al estilo asiático. Es decir, una única aplicación para centralizar la vida digital de millones de usuarios, desde el ocio hasta las gestiones administrativas.

Pero la propuesta va más allá del modelo funcional. En un momento de tensiones internacionales y creciente aislamiento digital, MAX también responde a un interés estratégico, garantizar la soberanía tecnológica de Rusia y reducir la dependencia de servicios estadounidenses o europeos, en especial tras las restricciones impuestas por Meta, matriz de WhatsApp.

Privacidad garantizada (según sus creadores)

Uno de los pilares sobre los que se construye el discurso de MAX es la seguridad y privacidad. Sus desarrolladores aseguran que la app no rastrea a los usuarios ni recopila datos sensibles. Según Evatia, los mensajes no se almacenan en la nube, no se comparten con terceros y la ubicación de los usuarios permanece anónima. Una promesa ambiciosa, aunque bajo sospecha para muchos expertos que señalan la posible monitorización estatal encubierta.

Por ahora, MAX solo está disponible en Rusia y en idioma ruso, aunque sus responsables no descartan una expansión internacional futura. Se puede descargar tanto en Android como en iOS, y requiere un número de teléfono para registrarse, al igual que ocurre con WhatsApp o Telegram. Si es tu caso, estos son los enlaces de descarga para iOS y Android.

Un movimiento geopolítico más que tecnológico

El lanzamiento de MAX no puede entenderse solo como una novedad de software. En plena era de bloques digitales, donde cada potencia busca controlar su ecosistema, Rusia apuesta por reforzar su presencia con servicios propios. Ya había ocurrido con los navegadores, los buscadores o las redes sociales, y ahora le llega el turno a la mensajería.

Según medios locales, MAX ya está siendo promovida activamente en entornos gubernamentales y educativos, y podría llegar a ser obligatoria en ciertos contextos laborales. La intención es clara: sustituir completamente a WhatsApp en el menor tiempo posible.

¿Será MAX una alternativa real?

Aunque aún es pronto para saber si MAX logrará consolidarse como la opción preferida entre los ciudadanos rusos, lo cierto es que su aparición marca un hito. El desarrollo de una app nacional con aspiraciones tan amplias demuestra cómo las tensiones políticas y económicas pueden acelerar la creación de ecosistemas digitales propios, al margen de Silicon Valley.

En todo caso, la llegada de MAX reabre el debate sobre privacidad, vigilancia estatal y soberanía tecnológica. Mientras WhatsApp se defiende de críticas por compartir ciertos datos con Meta, y Telegram lidia con su popularidad en grupos más extremos, Rusia apuesta por una tercera vía, con una app que lo quiere abarcar todo, aunque no todos confían en sus intenciones.