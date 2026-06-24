MiniPay lanza en España una tarjeta Visa para pagar con stablecoins en millones de comercios

MiniPay, la wallet de stablecoins desarrollada por Opera sobre la blockchain de Celo, ha anunciado el lanzamiento en España de su nueva tarjeta Visa digital. La compañía da así un paso más en su estrategia para acercar el uso de las criptomonedas estables al día a día, permitiendo que los usuarios puedan pagar con sus saldos en stablecoins tanto en establecimientos físicos como en tiendas online.

La nueva MiniPay Card ha sido desarrollada en colaboración con Visa y utiliza la infraestructura tecnológica de Gnosis Pay. Gracias a esta integración, los usuarios podrán utilizar sus fondos almacenados en la aplicación para realizar compras en más de 175 millones de comercios de todo el mundo donde se acepte Visa.

Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es simplificar el uso de las stablecoins para personas que ya utilizan dólares digitales como método de ahorro o para recibir dinero, especialmente en mercados emergentes donde el acceso a determinados servicios financieros sigue siendo limitado.

Una tarjeta para gastar stablecoins

La propuesta de MiniPay busca eliminar la complejidad que tradicionalmente ha acompañado al ecosistema cripto. Desde la perspectiva del usuario, la experiencia es similar a la de cualquier otra tarjeta de débito digital.

Los fondos permanecen en la wallet de MiniPay y se utilizan directamente en el momento de la compra. Mientras tanto, el comercio recibe el pago en su moneda local sin necesidad de disponer de sistemas específicos relacionados con criptomonedas ni realizar configuraciones adicionales.

La tarjeta puede añadirse a Apple Pay y Google Pay, lo que permite realizar pagos contactless desde el smartphone en cualquier establecimiento compatible.

Jørgen Arnesen, vicepresidente ejecutivo de Mobile en Opera, destaca que la intención de MiniPay siempre ha sido que las stablecoins sirvan para algo más que almacenar valor o enviar dinero. En su opinión, la posibilidad de utilizarlas para compras cotidianas representa un paso importante hacia su adopción masiva.

De las transferencias al comercio global

El lanzamiento amplía las funcionalidades que MiniPay había incorporado durante los últimos años. La plataforma ya permitía recibir dinero directamente en la wallet mediante cuentas bancarias virtuales y realizar transferencias entre usuarios. Ahora añade la posibilidad de gastar esos fondos en cualquier lugar donde se acepte Visa, creando un ecosistema más completo alrededor de las stablecoins.

Desde Visa señalan que la colaboración busca ofrecer una experiencia de pago familiar y fiable para los usuarios que desean utilizar activos digitales en sus compras habituales. La compañía considera que este tipo de iniciativas contribuye a conectar la economía digital con los sistemas de pago tradicionales.

Por su parte, Gnosis Pay aporta la infraestructura que hace posible la conexión entre los saldos en blockchain y la red global de pagos. Además de la capa tecnológica, la empresa gestiona aspectos relacionados con el cumplimiento normativo y la operativa internacional del programa.

Más de 16 millones de wallets activadas

MiniPay asegura haber superado los 16 millones de wallets activadas desde su lanzamiento en 2023. La compañía ha experimentado un crecimiento especialmente significativo en países africanos y otras regiones donde las stablecoins están ganando protagonismo como alternativa para conservar valor o realizar pagos internacionales. La nueva tarjeta se desplegará inicialmente en mercados seleccionados de Europa, África, Latinoamérica y el Sudeste Asiático.