Opera One convierte el navegador en una pantalla extra: YouTube, Twitch y volumen al 500%

Opera One acaba de presentar una actualización pensada para quienes trabajan, estudian o navegan mientras tienen un vídeo, un directo o una reunión abierta en segundo plano. El navegador incorpora ahora acceso directo a YouTube y Twitch desde la barra lateral, un amplificador de volumen integrado capaz de subir el audio de una pestaña hasta el 500% y una versión renovada de su función Video Popout, el modo de ventana flotante tipo Picture-in-Picture.

YouTube y Twitch, ahora en la barra lateral

El cambio más visible está en la integración de YouTube y Twitch. Opera One permite activar estos accesos desde la propia barra lateral, de forma similar a como ya ocurre con otros servicios integrados en el navegador. Según explica la compañía, basta con pulsar en los tres puntos de la parte inferior de la barra lateral y habilitar YouTube o Twitch para que sus iconos aparezcan disponibles.

Este planteamiento tiene sentido para usuarios que siguen directos, tutoriales, podcasts en vídeo o retransmisiones mientras realizan otras tareas. En vez de tener una pestaña más perdida entre muchas, el vídeo queda separado del resto de la navegación. También puede fijarse en paralelo, lo que permite consultar una web, escribir un documento o revisar información sin perder de vista el contenido.

La función encaja especialmente bien con Twitch, donde muchos usuarios mantienen directos abiertos durante largos periodos. También puede resultar útil en YouTube para seguir una receta, una clase grabada, una guía técnica o un vídeo explicativo mientras se trabaja en otra pestaña.

Volumen hasta el 500% sin instalar extensiones

La segunda novedad es una de las más llamativas: Volume Booster, un amplificador de volumen nativo en el navegador. Opera asegura que es el primer gran navegador que integra de forma nativa una función capaz de aumentar el audio de una pestaña hasta el 500%, sin depender de extensiones externas.

La utilidad es evidente. Hay vídeos antiguos, clases grabadas, tutoriales o conferencias con un audio muy bajo incluso cuando el volumen del ordenador está al máximo. Hasta ahora, muchos usuarios recurrían a extensiones de terceros para elevar el sonido, pero Opera sostiene que esas soluciones pueden provocar fallos en pantalla completa o mostrar avisos de seguridad.

El control funciona por pestaña. Esto permite, por ejemplo, dejar música de fondo al 5% en una pestaña mientras se amplifica al 300% o al 500% el audio de un vídeo grabado con poco volumen en otra. Cuando una pestaña reproduce sonido, el usuario puede pasar el cursor sobre ella y ajustar el volumen desde el deslizador de Volume Booster. Al cerrar la pestaña, el volumen vuelve a restablecerse al 100%.

Eso sí, conviene no confundir volumen con calidad. Subir el audio puede ayudar a escuchar mejor una grabación baja, pero no convierte automáticamente un sonido malo en un sonido limpio. Si el archivo original tiene ruido, saturación o mala compresión, amplificarlo también puede hacer más evidentes esos defectos.

Video Popout mejora para videollamadas

Opera One también ha renovado su función Video Popout, el sistema que permite sacar un vídeo o una llamada en una ventana flotante. Esta función ya existía en Opera, pero ahora se ha rediseñado para mejorar la multitarea durante reuniones y videoconferencias.

La compañía señala que Opera One es compatible con webs de videoconferencia que admiten Picture-in-Picture, incluida Zoom. Esto no significa que sustituya a la aplicación de escritorio de Zoom, sino que mejora la experiencia cuando se usa una llamada desde el navegador o desde servicios compatibles con PiP.

Otra mejora importante está en los permisos por sitio. En lugar de depender de un único ajuste global, el usuario puede decidir cómo se comporta Auto-PiP en cada web de videoconferencias. También se ha retocado el diseño visual de la ventana flotante, que ahora se adapta al tema elegido en Opera One.

Una actualización pensada para la multitarea

Esta actualización coloca a Opera One en un terreno muy concreto, la de usuarios que viven con varias tareas abiertas al mismo tiempo. Streaming, clases online, tutoriales, reuniones, directos y vídeos de consulta se han convertido en parte habitual del trabajo diario, y el navegador quiere organizarlos mejor dentro de la misma interfaz.

El movimiento también refuerza una de las señas de identidad de Opera frente a otros navegadores: integrar funciones que normalmente se resuelven con extensiones o aplicaciones separadas. En este caso, la barra lateral, el control de volumen por pestaña y la ventana flotante apuntan al mismo objetivo: que el usuario tenga menos ventanas abiertas y más control sobre lo que está viendo y escuchando.

Mohammed Salah, director sénior de producto de Opera, resume la actualización así: “Esta actualización está pensada para quienes combinan su trabajo con el seguimiento de directos o tutoriales. Además, permite mejorar la calidad de audios de baja resolución de forma nativa, sin necesidad de recurrir a extensiones de terceros”.

La actualización no convierte a Opera One en un servicio de streaming ni cambia la naturaleza del navegador, pero sí añade funciones prácticas para quienes usan el vídeo de forma constante. Y, sobre todo, ataca tres problemas muy habituales: pestañas desordenadas, vídeos con audio bajo y videollamadas que estorban mientras se trabaja.