Opera One pone patas arriba iOS: así es el nuevo sistema de pestañas que supera a Safari y Chrome

Opera One aterriza en iOS con una actualización que no deja indiferente. Mientras Safari y Chrome siguen apostando por la gestión tradicional de pestañas, el navegador noruego da un salto cualitativo con un sistema de organización que marca la diferencia. El resultado es una navegación más clara y ordenada, pensada para los usuarios que acumulan decenas de páginas abiertas al mismo tiempo.

Un problema que Apple y Google no resolvieron

El exceso de pestañas abiertas se ha convertido en uno de los mayores quebraderos de cabeza de quienes navegan en iPhone y iPad. Safari apenas ofrece opciones de organización, y Chrome no va mucho más allá con su enfoque básico. Opera, en cambio, ha tomado la delantera con un sistema que lleva a los dispositivos móviles lo que ya triunfaba en su versión de escritorio.

Dos vistas para controlar todo

La primera novedad es la posibilidad de alternar entre vista en cuadrícula, con miniaturas claras de cada pestaña, o vista en lista, más compacta y pensada para manejar muchas páginas abiertas. Todo con un simple toque en la barra inferior, una comodidad que ni Safari ni Chrome ofrecen con tanta flexibilidad.

Agrupación de pestañas al estilo de escritorio

Otra diferencia clave es la agrupación de pestañas. Con Opera One basta con mantener pulsada una pestaña para seleccionar varias y ordenarlas en un grupo con nombre y color. En iPad, la experiencia es aún más completa gracias a un sistema que recuerda a las Tab Islands del escritorio. Frente a esto, Safari y Chrome siguen anclados en una navegación más caótica.

La búsqueda que falta en Safari y Chrome

Opera ha añadido también un buscador dentro de la galería de pestañas. Introduciendo una palabra clave, ya sea del título o de la URL, se encuentra de inmediato la pestaña que se necesita. Un detalle que ahorra tiempo y que sorprende por su ausencia en los navegadores rivales.

Gestos intuitivos para moverse mejor

La nueva galería incluye gestos fluidos que permiten pasar de pestañas normales a privadas o sincronizadas desde otros dispositivos. Este rediseño convierte la navegación en algo mucho más natural. Ni Apple ni Google han cuidado tanto este apartado en sus navegadores móviles.

El menú de Opera One en iOS también se abre a la personalización, el usuario puede decidir qué funciones quiere tener más visibles, algo que Safari limita y Chrome simplifica en exceso.

Aria, la IA integrada que suma ventaja

En pleno auge de la inteligencia artificial, Opera también refuerza su apuesta con Aria. Esta IA gratuita, ahora ubicada en el centro de la barra inferior, permite resolver dudas al instante, desde consultas rápidas hasta recomendaciones de compras o recetas. Safari y Chrome no ofrecen una integración tan directa de IA en su navegación móvil.

Opera no es nuevo en esto, hace casi 30 años fue el primero en introducir las pestañas en la navegación web. Ahora, vuelve a marcar el camino con Opera One para iOS, que ya puede descargarse gratis en la App Store y que convierte a este navegador en la alternativa más avanzada frente a Safari y Chrome.