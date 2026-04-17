Poner el cartón del papel higiénico en el alféizar de las ventanas: en Corea no paran de hacerlo y deberíamos copiarlo

En Corea no paran de hacerlo y deberíamos copiarlo, poner papel higiénico en el alfeizar de las ventanas es algo que puede cambiarnos la vida por completo. Será cuestión de ponernos manos a la obra con uno de esos trucos que en esta época del año puede ser vital y que realmente funciona. Desde la otra punta del mundo nos llega una manera de reutilizar el papel higiénico que pensábamos que nunca llegaríamos a ver.

Si durante la pandemia fuimos conscientes de la importancia de disponer de este elemento en casa. Ahora las nuevas tendencias nos hacen estar muy pendientes de una combinación de elementos que pueden acabar siendo esenciales. Es un detalle que, sin duda alguna, deberemos poner en consideración y que realmente puede cambiarlo todo por completo. Un papel higiénico que no sólo lo usamos con frecuencia cuando está bien, también, debemos estar preparados para darnos algunos elementos que serán los que nos darán alguna que otra sorpresa más en estos tiempos que tenemos por delante. Desde Corea nos llega un truco casero que puede acabar siendo sorprendente en muchos sentidos.

En Corea no paran de hacerlo y deberíamos copiarlo

La limpieza es un elemento esencial en cualquier parte del mundo. Debemos ser conscientes de la importancia de disponer de todas las herramientas necesarias para hacer realidad este cambio que queremos imponer en nuestra casa, conseguir que todo encaje.

Tener una casa limpia es algo imprescindible si lo que queremos es hacer realidad este cambio de tendencia que nos hará descubrir una serie de detalles que acabarán marcando una diferencia importante. Sin duda alguna, deberemos estar preparados para afrontar unos retos que van en aumento.

Empezando por uno de los más básicos de todos, disponer de unos detalles que acabarán marcando una diferencia importante. En estos días en los que cada elemento cuenta y lo hace de tal forma que tocará estar pendientes de un detalle destacado de la casa.

Abrimos las ventanas mucho más y lo hacemos para darnos cuenta de lo que ha pasado durante estos meses de frío intenso y elementos que han afectado de lleno nuestro día a día. Si lo que necesitamos es afrontar un destacado cambio de ciclo, nada mejor que empezar a prepararnos para los cambios con algunos elementos básicos.

Este es el motivo por el que debes poner el cartón de papel higiénico en la ventana

El cartón de papel higiénico en la ventana puede convertirse en una antesala de algo más, con algunos detalles que, sin duda alguna, podrían acabar siendo esenciales en estos días. Una novedad destacada que podría llegar de la mano de una serie de cambios que pueden ser esenciales en estas próximas jornadas.

Lo que hacen estos expertos es poner el cartón del papel higiénico en la aspiradora, de esta manera encaja perfectamente en la ventana y puede retirar todo el polvo y suciedad que ha quedado atrapado en ella. Algo que puede convertirse en uno de los trucos más usados en esta época del año.

Desde el blog de Cero Residuos nos dan una serie de consejos para aprovechar el cartón del papel higiénico de una forma que quizás nos ayudará a obtener aquello que necesitamos.

Crea un lapicero. Unos rollos de papel higiénico y un poco de creatividad pueden ser suficientes para confeccionar un bonito lapicero para tu escritorio. Es tan sencillo como pegar varios de estos tubos sobre una base de cartón y ¡voilà! Para darle un toque más personalizado, puedes pintar los cilindros en un color llamativo o decorarlos como más te guste. Elabora un pequeño huerto. Si eres un entusiasta de las plantas, ¡no tienes por qué gastar en macetas! Puedes situar los rollos de papel higiénico sobre una base y, posteriormente, rellenar con las semillas y un poco de tierra. Adorna cada rollo con un poco de papel y anúdalo con un cordel para un efecto más artesanal. Confecciona un original comedero para pájaros. Si tienes pájaros en casa o un jardín, tienes la opción de diseñar simpáticos comederos utilizando como único objeto el rollo de papel higiénico. Para ello, solo tienes que embadurnar cada tubo con mantequilla de cacahuete y, después, deslizarlo por el alpiste para que este se quede adherido. ¡Las aves estarán encantadas con esta idea! Enrolla tus hilos en ellos. Es posible que lleves un tiempo pensando en organizar tu set de costura. Pues bien, los rollos de papel higiénico podrían servirte de gran ayuda si enrollas los hilos o hebras de lana en ellos. Así todo estará mucho más ordenado e identificarás enseguida lo que necesitas en cada momento.

Es cuestión de ponerse manos a la obra con ello y conseguir aquello que realmente necesitamos.