La inesperada razón por la que el español es la única lengua en la que «buenos días» se dice en plural

En España, la mayoría de nosotros utilizamos la expresión «buenos días» como fórmula de cortesía para saludar. Sin embargo, en los últimos años, el uso de «buen día» se ha ido extendiendo en algunos contextos. Esto ha generado la duda de si realmente existen diferencias entre ambas expresiones o si simplemente se trata de una variación de singular y plural sin mayor importancia. Podríamos pensar que la forma más lógica sería «buen día», pero lo cierto es que «buenos días» se considera un ejemplo de “plural expresivo”. No se utiliza para referirse a varios días en sentido literal, sino como una forma de intensificar la cortesía o el valor del saludo, similar a otras expresiones como «gracias», «saludos» o «felicidades»

La RAE indica que ambas fórmulas son correctas y comparten el mismo significado. Según explica, el uso del plural «buenos días» podría haberse consolidado por analogía con otras fórmulas de cortesía en plural. Mientras, «buen día» es una variante que prácticamente no se utiliza en España, pero sí es frecuente en América, especialmente en el área rioplatense. Su presencia podría estar influenciada por lenguas como el italiano, donde los saludos se expresan en singular (buon giorno), al igual que en otras lenguas europeas como el inglés (good morning), el francés (bonjour) o el portugués (bom dia). En todas estas lenguas, incluso en algunas de origen germánico como el alemán (guten morgen), el saludo se formula en singular.

¿Por qué ‘buenos días’ se dice en plural?

«Las dos formas de saludo (y también de despedida) son correctas y significan lo mismo. El uso del plural buenos días, opción tradicional y aún hoy predominante en el español general, puede deberse a la analogía con otros plurales expresivos típicos de salutaciones y fórmulas de cortesía (saludos, recuerdos, gracias, felicidades, etc.) o al acortamiento de alguna expresión más larga con la que tal vez se hacía referencia a los días futuros.La variante buen día, que como fórmula de saludo prácticamente no se usa en España, alterna con buenos días en casi toda América, y es especialmente frecuente en el área rioplatense, donde quizá se deba al influjo del italiano, ya que en esa lengua, como en otras de nuestro entorno, este tipo de fórmulas de saludo se emplean siempre en singular», explica la RAE.

#RAEconsultas Como saludo matutino, la fórmula general en todo el ámbito hispanohablante es «buenos días». Esta es la única usada en España, pero en América alterna con «buen día», que está sobre todo extendida en el área rioplatense. — RAE (@RAEinforma) October 11, 2024

Para el resto de la jornada, la RAE recomienda utilizar las fórmulas en plural: «buenas tardes» y «buenas noches», consideradas las opciones más correctas. El uso del plural se asocia a la cortesía tradicional y es la forma más segura en contextos formales. Por otro lado, la forma abreviada «buenas» es válida en cualquier momento del día y muy frecuente tanto en España como en distintas zonas de América. Sin embargo, la propia institución advierte de que su uso es más adecuado en contextos informales o de confianza, mientras que en situaciones más formales es preferible utilizar el saludo completo.

Los registros históricos muestran que el uso del plural en los saludos ya estaba presente hace siglos, incluso con testimonios documentados que se remontan al siglo XV. Además, obras literarias de autores como Alfonso Martínez de Toledo o Bartolomé de Torres Naharro recogen este tipo de fórmulas en plural.

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