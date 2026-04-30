Roberto Brasero, meteorólogo, sobre el eclipse de este verano: «El 30 de abril tienes una oportunidad perfecta para ensayarlo»

El 30 de abril puedes ensayar el eclipse de este verano, Roberto Brasero nos explica el motivo. Es hora de saber lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de cambios que van llegando a toda velocidad, en unos meses el país estará sumergido en la más total oscuridad, en una franja que puede hacer historia con el paso de este eclipse. No todo el territorio vivirá este eclipse con tanta intensidad.

Habrá algunos puntos en los que el eclipse se podrá ver de forma mucho más intensa, en especial, si tenemos en consideración lo que podría pasar en breve. Este día que pone Roberto Brasero en el calendario, con una hora muy concreta, va a pasar algo que deberemos tener en consideración y que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en mente. El eclipse de este verano será único y quizás el único que vamos a ver convertirse en total de esta generación, pero cuidado, es hora de que nos preparemos para verlo, con total seguridad y elementos que pueden llegar a ser especialmente bienvenidos.

Sobre el eclipse de este verano Roberto Brasero lo tiene claro

Este experto del tiempo no duda en darnos algunas novedades que tocará empezar a tener en consideración, en unos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de una forma sorprendente. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a unos cambios que serán esenciales.

La llegada de un eclipse total es algo que deberemos empezar a ver en estos días en los que parece que el sol tendrá la misma posición que en este famoso eclipse. Por lo que, podremos empezar a ver llegar este fenómeno de una forma sutil y de lo más especial. Con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. En unos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar de convertirse en un elemento con el que tocará prepararse para lo peor.

Ese cielo que se oscurecerá, estará en la misma posición que en estos días. Con lo cual, podremos hacernos una idea de lo que pasará en estas jornadas en las que realmente cada detalle cuenta.

Tienes una gran oportunidad para ensayarlo

Este 30 de abril debes mirar al cielo en busca de una posición del sol que repetirá el punto de partida de este eclipse que sin duda alguna será uno de los más esperados. Vamos a situarnos en un cielo que puede dejarnos más de una sorpresa del todo inesperada.

Tal y como nos explica Roberto Brasero en su blog del tiempo de Antena 3 deberemos mirar al cielo en este horario, siempre y cuando el tiempo lo permita: «El jueves será una jornada, en general, de tiempo algo más estable, aunque de madrugada continuarán las tormentas se prolonguen de las que van a caer aún esta noche todo en el norte peninsular. , De madrugada aún pueden dejar tormentas y luego ya deberían ser más débiles. Por la tarde crecerán nubes de evolución en las montañas del norte y del este, y otra vez podrá haber chubascos localmente fuertes en esas zonas de montaña y también aledañas: interior de Cataluña y sierras de Murcia, Albacete, Jaén o Granada. EN el resto de España asomará más el sol y las temperaturas subirán en la mayor parte del país. De nuevo con Murcia como capital más cálida, con 281; en Zaragoza y Lleida 27º y en el resto del orden de los 20’º a 25º. En Canarias habrá intervalos nubosos con posibilidad de lluvias débiles y dispersas en el norte de las islas más montañosas. Sin descartar alguna lluvia débil en otros puntos del interior y del este de estas islas más montañosas. Temperaturas suaves sin grandes cambios. Mínimas entre 17º y 19° y máximas de entre 22º y 25° en zonas costeras».

Siguiendo con la misma explicación: «La jornada del viernes primero de mayo estará marcada por la inestabilidad en la mitad oriental peninsular y área cantábrica. En esas zonas se esperan chubascos, especialmente por la tarde, que podrán estar acompañados de tormenta y ser localmente fuertes, incluso con granizo y rachas intensas de viento. El entorno de los Pirineos, Teruel, la Comunidad Valenciana, el este de Castilla La Mancha e interior de Murcia son las regiones con mayor probabilidad de estos chubascos intensos en este día festivo. En el resto, cielos en general poco nubosos o con nubes de evolución. Subirán las temperaturas y será un día de nuevo cálido o caluroso en la mayor parte de España salvo el área mediterránea donde el viernes, además de inestabilidad, llega un descenso de las temperaturas».