Qué tiempo va a hacer en el puente de mayo: previsión de la Aemet y dónde lloverá

El puente de mayo ya está aquí, la AEMET no duda en lanzar una previsión que pone los pelos de punta. Hemos empezado a notar como el tiempo ha ido cambiando por momentos y lo ha hecho de tal forma que tocará empezar a ver llegar determinados cambios importantes. Un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Tocará conocer en todo momento qué es lo que nos estará esperando en breve.

Tocará conocer un tiempo que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo esencial, en estos momentos. Es hora de conocer lo que nos espera y la manera de afrontar un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría hacer incluso que cambiemos de planes, en estos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de una manera sorprendente. Esta previsión puede acabar siendo la que nos marcará de cerca, en el momento en el que lloverá en algunos puntos del país en los que la situación puede complicarse por momentos, a medida que avanzamos en este puente.

El puente de mayo estará marcado por el tiempo que hará

Este puente esperado por muchos para poder empezar a disfrutar de un buen tiempo que irá llegando por momentos y que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Con la mirada puesta a una situación del todo inesperada que puede ser esencial.

Es hora de conocer lo que podría pasar para poder empezar a organizarnos en unas fechas que deberemos descubrir la esencia de este tiempo libre que nos estará esperando. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría acabar siendo esencial.

Es momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que, será el que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Este cielo que se ha empezado a preparar para este cambio de tendencia que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado.

De las altas temperaturas de días anteriores pasamos a una situación de cambios que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve con una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo.

Esta es la previsión de la AEMET y los puntos que va a llover

La AEMET no duda en empezar a darnos algunos detalles que nos servirán para organizar un puente que para algunos puede durar hasta el lunes. En unos días de descanso que pueden ser claves para empezar a disfrutar de unas vacaciones que es esencial que empecemos a planificar con esta previsión del tiempo.

Desde el canal de El Tiempo nos indican qué es lo que puede pasar en estos días señalados en el calendario: «Una dana al noroeste de Galicia y el pasado de una vaguada darán lugar a tardes lluviosas y tormentosas en amplias zonas del norte, nordeste y este peninsular. La inestabilidad se trasladará al Mediterráneo para el Día de la Madre.El puente de mayo tendrá lugar a finales de esta semana, entre el viernes 1 (día del trabajador) y los dos días del fin de semana, con el Día de la Madre el domingo. La situación atmosférica estará determinada por la presencia de las altas presiones en el Mediterráneo, con una dorsal ascendiendo desde el norte de África y desplazándose hacia el este peninsular y Baleares entre el sábado y domingo».

Las lluvias serán una realidad este mismo viernes: «El viernes será una jornada inestable en el interior de la mitad norte y este peninsular. Habrá abundantes nubes y chubascos vespertinos que podrían ser localmente fuertes en el Sistema Ibérico, Pirineos, sierras del sureste, Cordillera Cantábrica y la Región de Murcia. De forma más débil se extenderán las lluvias al interior de Galicia, vertiente cantábrica, arco mediterráneo y Baleares. De momento, el modelo europeo no prevé densidades de rayos relevantes, quizás debido a que la nubosidad será abundante desde la mañana, impidiendo un fuerte calentamiento diurno. Por provincias, los acumulados del viernes se acercarán a los 20-25 l/m2 en Huesca, Teruel, extremo oriental de Cuenca-Albacete, Región de Murcia, Alicante, así como en zonas de montaña de Jaén, Granada y Almería. En todas estas provincias es donde serán más probables las tormentas, que estarán concentradas en las primeras horas de la tarde, con tendencia a despejarse el cielo a partir de las 18:00 h».

En varias comunidades vamos a tener que sacar el paraguas: «generalizados en la mitad norte. Se esperan acumulados superiores a 20 l/m2 en el interior de Galicia, todas las comunidades cantábricas, norte de Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón y el extremo norte de la meseta sur. Los máximos acumulados se producirán en Navarra, con registros de 40 a 50 l/m2 en el sector central y occidental, incluyendo el área metropolitana de Pamplona. Los acumulados de precipitación del sábado serán también relevantes en otros puntos del País Vasco, Huesca y Zaragoza. Serán lluvias vespertinas en su mayoría, es decir, chubascos generados por contraste térmico entre los niveles inferiores y medios de la troposfera. Las lluvias podrían ir acompañadas de tormentas, que en algunos casos serán intensas».