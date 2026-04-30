Montero inicia la campaña segura de su «victoria» el día después de que Aldama la señalara en el Supremo

María Jesús Montero, secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, ha iniciado la campaña para las elecciones andaluzas del 17 de mayo en Granada la tarde de este jueves. La ex ministra de Hacienda se ha mostrado convencida de su «victoria» en las urnas gracias al apoyo de la Andalucía «progresista» que «no se resigna».

La líder socialista ha dado inicio a la campaña el día después de que el empresario Víctor de Aldama la señalara, durante su declaración en el Tribunal Supremo, como la responsable de dar una «orden clara» para que la Agencia Tibutaria le «ayudara» a aplazar una deuda de una de sus empresas.

Montero ha dado el pistoletazo de salida a la campaña andaluza, que arranca a partir de la medianoche de este viernes, 1 de mayo. El acto de la candidata socialista se ha celebrado en un hotel de Granada, en el que ha estado rodeada de más de 700 personas, según la organización, que han mostrado su apoyo a la ex ministra y ex vicepresidenta.

Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE federal, Francisco Rodríguez, secretario de Organización del PSOE-A, y Pedro Fernández, secretario general del PSOE de Granada y delegado del Gobierno en Andalucía, han arropado a Montero durante el acto.

La líder socialista ha comenzado su intervención augurando que esta campaña va a llevar al PSOE-A «a la victoria», a pesar de que las encuestas otorgan la victoria abrumadora para Juanma Moreno Bonilla, candidato del PP. Montero ha afirmado también que en ese acto estaba representada «una parte de esa Andalucía progresista que no se conforma ni se resigna, con capacidad de levantarse y luchar por lo justo, de empoderar al pueblo para que tome sus propias decisiones, sin trampa ni cartón».

Montero ha apelado a los andaluces a que, de cara a estas elecciones, «miren por lo suyo» y por su «interés propio», y que no se dejen «embaucar» por el «marketing» y la «propaganda».

El cantante Miguel Ríos ha acompañado también a Montero durante el acto y se ha hecho cargo, como «simpatizante socialista», de presentar a la candidata del PSOE, de la que ha asegurado que será «la próxima presidenta de la Junta de Andalucía.

«Mi corazón es zurdo, a mucha honra», ha proclamado el cantante, quien ha advertido de que «Andalucía está en una encrucijada» con la derecha y la ultraderecha adoptando «eslóganes trumpistas» y firmando «cláusulas neofascistas como el engendro de la prioridad nacional», según ha abundado antes de defender que «por eso es muy importante que los demócratas» salgan «a votar» y a «luchar por lo público como primera prioridad».