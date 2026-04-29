Aldama declara que Montero dio una «orden clara» para ayudarle con una deuda de su empresa

Víctor de Aldama ha declarado este miércoles en el Tribunal Supremo que María Jesús Montero dio una «orden clara» para que la Agencia Tributaria le «ayudara» a aplazar la deuda de su empresa Pilot Real Estate. El empresario ha situado a la ex vicepresidenta y actual candidata socialista a la Junta en las gestiones realizadas a través de su ex jefe de gabinete.

Aldama ha señalado a Montero durante su declaración en el juicio que también se dirige contra el ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García en el Tribunal Supremo. El empresario ha asegurado que Ábalos llamó a la entonces ministra de Hacienda para trasladarle que tenía «un tema delicado» con una de sus empresas.

Según la versión de Aldama, que busca evitar su ingreso en prisión con una atenuante muy cualificada de confesión, «obviamente la ministra no hace la gestión», sino que se lo habría comunicado a su jefe de gabinete, Carlos Moreno. El empresario ha dicho que ya tenía relación con Moreno y que acudió tres veces a la Agencia Tributaria.

En ese punto, Aldama ha sostenido que existía una «orden clara de Montero, trasladada por Carlos Moreno», para que se le tuviera «que ayudar con la deuda». La deuda correspondía a Pilot Real Estate, una de sus sociedades.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que ese aplazamiento no llegó a producirse. Aldama, sin embargo, ha declarado que su empresa desapareció de la lista de morosos y que no se le pidieron más explicaciones hasta hace un año y medio, cuando le llegó la reclamación de la deuda.

El empresario también ha detallado su relación anterior con Carlos Moreno, ex jefe de gabinete de Montero. Según su relato, lo conoció de la mano de Koldo García en 2019, cuando supo que la SEPI había puesto en venta un edificio en Campos Velázquez, en Madrid, al que él presentó una oferta.

Durante esas gestiones, Aldama ha deslizado que Koldo García le indicó que debía retirar su oferta porque «la señora Begoña Gómez», mujer del presidente del Gobierno, quería «Campos Velázquez para ella». El empresario no ha aportado más explicaciones sobre ese extremo.

La declaración de Aldama introduce de lleno a Montero en uno de los capítulos del caso, al situar a la entonces responsable de Hacienda en el origen de una supuesta instrucción para favorecerle ante la Agencia Tributaria. La propia Montero ha asegurado que el empresario se la tiene «jurada» porque «fue a la cárcel por una inspección de Hacienda».