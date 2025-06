Ana Belén confiesa en ‘El Hormiguero’ por qué su matrimonio con Víctor Manuel «no es válido»

El Hormiguero ha vuelto a ganar en su particular batalla contra La Revuelta en un duelo que ha estado marcado por el fútbol en un nuevo partido del Mundial de Clubes que ha emitido Telecinco. Pablo Motos ha logrado un gran 15 % de cuota de pantalla, mientras que Broncano y los suyos no han conseguido llegar al doble dígito, quedándose en un preocupante 9,8 %. La ‘culpable’ de este buen dato ha sido la cantante y actriz Ana Belén, que ha acudido para hablar de su nuevo trabajo discográfico y su gira por España, aunque también ha querido tener tiempo para hablar de su matrimonio con el también cantante Víctor Manuel.

Esta visita llega días después de tener que cancelar un concierto en Zaragoza por culpa de problemas con su voz, por eso Motos le ha querido agradecer que hiciese el esfuerzo de acudir al programa. La artista ha confesado que su foniatra le riñe por hablar en un tono «muy grave», algo que no puede evitar. «En la medida en que te vas haciendo mayor, tu voz también se va poniendo más grave», ha comentado. Por eso su foniatra le pide siempre que realice unos ejercicios antes de salir a cantar para poder mantener su voz en un tono un poco más agudo.

«Suelo calentar bien la voz con ejercicios, me meto en el camerino y una vez que ya estoy maquillada y he calentado me gusta ir al camerino de los músicos, estar con ello, reírnos y abrazarnos», es su receta para salir al escenario lo mejor preparada posible.

Muy comentada ha sido siempre su boda con Víctor Manuel, con el que forma una de las parejas más sólidas del panorama nacional. Al casarse en plena dictadura franquista y no querer hacerlo en una iglesia, decidieron hacerlo en Gibraltar, en un momento en el que no era nada fácil acudir al peñón.

«Primero pensamos en Francia, todo esto pensando que nuestro matrimonio no iba a ser válido pero por tener un certificado. Francia era complicado porque tenías que vivir unos meses antes», pero unos amigos les dijeron que era más fácil hacerlo en territorio británico, aunque para hacerlo tuvieron que realizar un largo viaje, ya que pasar por la frontera era imposible.

«Nos fuimos a Gibraltar cuando estaba la valla absolutamente cerrada. Tenías que ir hasta Tánger en avión, luego a Gibraltar, te casabas y volvías a Tánger para casa», ha recordado. Pese a que todo el mundo les tenía por una pareja modélica, lo cierto es que nunca llegaron a formalizar en nuestro país aquella unión: «El caso es que nunca fue válido».

Lo cierto es que tanto ellos como sus familias sabía perfectamente que en España esa boda no tendría validez ninguna, pero a ninguno le importó. «Se nos olvidó incluso llevar los anillos, menos mal que Víctor llevaba una cazadora que había utilizado en la película Morbo y tenía, de casualidad, dos anillos en el bolsillo», ha explicado.

La pareja se casó el 13 de junio de 1972 y fruto de su relación han tenido dos hijos: la actriz Marina San José y David, que trabaja en el mundo de la música con sus padres. Además, son abuelos de dos nietos: Olivia y León.