Bildu, partido encabezado por el etarra convicto Arnaldo Otegi, ha defendido a los delincuentes inmigrantes y ha exigido a la Ertzaintza que no difunda la nacionalidad de los criminales. La Policía autonómica desveló por primera vez un informe oficial que desvelaba los delitos cometidos en el País Vasco según el origen de sus autores y mostró, por ejemplo, que el 60% de las violaciones eran cometidas por extranjeros. Y los socios de Pedro Sánchez han solicitado a los agentes «desistir» de este tipo de prácticas.

Nerea Kortajarena, representante de Bildu en el Parlamento de la comunidad, ha presentado una moción consecuencia de interpelación en la cámara autonómica sobre «lo que conlleva que la Ertzaintza comience a informar de la procedencia de las personas detenidas».

El pasado 21 de noviembre, la diputada vasca de Bildu interpeló a Bingen Zupiria, consejero de Seguridad del Gobierno encabezado por Imanol Pradales, sobre la misma materia. Concretamente, quería conocer las implicaciones que tenía desvelar el origen de las personas que habían cometido algún delito en la comunidad.

El consejero de Seguridad admitió que quería utilizar esa información «para hacer frente a la mentira y la estigmatización». Zupiria indicó que había políticos que querían utilizar la ausencia de datos a este respecto para atacar al Ejecutivo vasco diciendo que pretenden «esconderlos». «¿Por qué andar así?», se preguntaba el político del PNV. Y hacía alusión directamente a que quería «debatir y confrontar con Vox y PP sobre seguridad».

«La diversidad ha traído complejidad»

Zupiria indicó que además de los inmigrantes que hacen «un esfuerzo de integración», hay «otros que tienen problemas de integración». «Además, tenemos otros, que son muy pocos, que son malhechores», admitió, para añadir que «la diversidad ha traído complejidad y es difícil gestionar la complejidad».

El propio consejero de Seguridad admitió que esto suponía un endurecimiento en sus políticas. Y reconocía: «Reconozco que he cambiado de opinión. Quizás el año que viene pensaré que me he equivocado y, si es así, pues se lo diré».

Kortajarena, firmante de la iniciativa, replicó a Zupiri en sede parlamentaria atacando a la «ultraderecha», en alusión a los partidos constitucionalistas: «No quiere transparencia, sólo quiere material para seguir alimentando su discurso racista y xenófobo». Y prosiguió: «Es imposible informar del origen de una persona detenida sin caer en su estigmatización; es irresponsable abordar una cuestión tan compleja como la delincuencia, que está asociada a multitud de factores socioeconómicos y de exclusión social, sólo desde la perspectiva referida al origen geográfico de las personas detenidas».

La representante de Bildu defendió que «hacer pública» la información sobre el origen de los delincuentes suponía «obviar todas las demás cuestiones relacionadas con el fenómeno de la delincuencia». «En nada contribuye ni a reducir la tasa de delitos, ni a mejorar la percepción de la sociedad respecto a la seguridad, ni la migración», incidían. «Sólo sirve para alimentar los discursos racistas y xenófobos de quienes buscan respuestas simples y populistas a problemas complejos», concluyó en su discurso parlamentario Kortajarena.

«Devolver el consenso» en inmigración

Ahora, el partido de Otegi ha justificado la presentación de su iniciativa en que «tras escuchar su respuesta», en alusión al consejero de Seguridad, presenta una moción consecuencia de interpelación «para su debate en pleno» del Parlamento vasco.

Concretamente, desde Bildu se exige al Gobierno vasco de coalición entre PNV y PSOE, y, «en concreto, al Departamento de Seguridad» de Zupiria a «desistir de su decisión de romper con la política informativa vigente durante dos décadas en la Ertzaintza».

La intención de la formación de Arnaldo Otegi es que la Ertzaintza deje de «informar sobre el origen de las personas detenidas». Su objetivo es «devolver el consenso básico existente hasta la fecha».

El informe que publicó en la web de la Ertzaintza no identifica a los autores de los delitos con nacionalidades concretas. El texto divide a los delincuentes por su lugar de nacimiento y considera también extranjeros a los nacidos fuera pero ya nacionalizados españoles. Igualmente divide entre nacidos en el País Vasco o en el resto de España.

Ese documento concluyó que el 52% de los delitos cometidos en el País Vasco entre enero y septiembre de 2025 los cometieron ciudadanos nacidos en España. Los nacidos en el extranjero fueron responsables del 48% de los delitos a pesar de que sólo son el 14% de la población total de la comunidad autonómica vasca.