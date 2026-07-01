La prioridad nacional y el rechazo de Moreno a tener consejeros de Vox en su gobierno retrasa el pacto en Andalucía

La investidura de Juanma Moreno en Andalucía sigue pasando a un día de la votación clave por dos escollos: la prioridad nacional y la presencia de consejeros de Vox en el nuevo Gobierno andaluz.

Desde el entorno del presidente andaluz y candidato a la reelección trasladan que se sigue trabajando para que la referencia a la propiedad nacional -bandera ideológica del partido de Manuel Gavira- no sea tan «taxativa» como en los recientes pactos sellados entre PP y Vox en Aragón, Extremadura y Castilla y León.

El texto en cuestión dice así: «El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en el territorio».

Sin embargo, en el equipo de Juanma Moreno todavía confían en rebajar esta redacción, manteniendo en todo caso el entendimiento con la formación de Santiago Abascal. El propio dirigente popular se mostró en contra de este concepto en campaña electoral. «Es un eslogan hueco. El PP nunca va a vulnerar la ley», enfatizó.

Por su parte, el secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha afirmado este miércoles que desconoce «por qué el PP no está dispuesto a firmar lo que le proponemos, porque no es nada distinto de lo que se propuso en Extremadura, Aragón o Castilla y León, no entiendo por qué lo que sí sirve para Extremadura o Aragón o Castilla y León no va a servir para Andalucía». «No me cabe en la cabeza», ha sentenciado en una entrevista en Telecinco.

De igual modo, Vox también apela a lo pactado con el PP en estas comunidades para tener consejerías en el nuevo Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Pero los de Moreno vienen rechazando esta posibilidad, mientras se maneja también la opción de que Vox acceda a la Junta a través de cargos intermedios, como viceconsejerías o secretarías generales, con una menor exposición pública.

La candidatura de Gavira ha exigido al PP andaluz seguir un patrón similar a lo ocurrido en dichos territorios con gobiernos de coalición. De esta manera, si el partido de Abascal obtuvo 14 escaños en Castilla y León y cuenta con tres consejerías en el Gobierno, sus 15 diputados cosechados en Andalucía se corresponderían con otras tres carteras, o una cifra muy próxima.

Entretanto, el PP andaluz confía en que Juanma Moreno pueda ser investido presidente de la Junta de la XIII legislatura en la segunda votación ante el Pleno del Parlamento que se desarrollará este jueves por la tarde. Los populares siguen manteniendo la «discreción» sobre un posible acuerdo con Vox.

«Hasta las siete de mañana tenemos tiempo», ha manifestado este miércoles en rueda de prensa el portavoz parlamentario del PP andaluz, Toni Martín, en referencia al hecho de que este jueves, a partir de las 19.00 horas, se producirá la segunda votación de la investidura del candidato a la reelección como presidente de la Junta, con la incógnita de si previamente se hará público o no un acuerdo con Vox, cuyos votos necesita para ser investido.

Martín ha señalado que el PP está dialogando con Vox sobre la gobernabilidad de Andalucía porque es la formación que ha querido «dialogar», frente a unos partidos de izquierda, esto es, PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía, que desde el primer día se negaron al «diálogo» y que sólo tienen «visiones tremendistas, apocalípticas y alejadas de la realidad de Andalucía», ha apostillado, según recogió Ep.