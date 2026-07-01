El PP carga contra el PSOE por «importar el veneno del sanchismo» al Parlamento andaluz

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha arremetido contra el PSOE de Andalucía por el desarrollo del debate de investidura celebrado este martes, acusando a los socialistas de impedir que el candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, pudiera intervenir con normalidad y defendiendo la negociación abierta entre el PP y Vox para sacar adelante la investidura.

En su comparecencia ante los medios, Martín comenzó mostrando su rechazo a la actitud de la bancada socialista durante la sesión plenaria. A su juicio, lo ocurrido constituye un hecho sin precedentes en un parlamento español. «No recuerdo otro Parlamento en España en el que un candidato a la investidura tuviera que renunciar al uso de la palabra porque le impidieran hablar», afirmó.

El dirigente popular subrayó además la coincidencia de la sesión con el Día Mundial del Parlamentarismo y calificó de «vergüenza» que Moreno tuviera que sentarse y dejar de intervenir porque, según denunció, los diputados socialistas no le permitían continuar con la exposición de su programa de gobierno.

Martín responsabilizó directamente a la líder del PSOE andaluz y ex vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, de ese comportamiento. «Esto es lo que ha importado a Andalucía desde Madrid: el veneno del sanchismo del Congreso de los Diputados», aseguró, criticando que los parlamentarios socialistas recurrieran, según su versión, a «gritos e insultos» durante el pleno.

El portavoz popular aprovechó también para cargar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que definió como «el gran maltratador de Andalucía». En este sentido, reprochó al Gobierno central la falta de ejecución de infraestructuras hidráulicas de competencia estatal y sostuvo que el actual sistema de financiación autonómica perjudica a la comunidad andaluza. «Ha habido maltratos sucesivos de Sánchez y Montero a Andalucía y lo vamos a recordar cada día», advirtió.

Respecto a la posición de los grupos de izquierda, Martín aseguró que viven «presos de sus contradicciones». Según explicó, mientras alertan de las consecuencias de un posible acuerdo entre PP y Vox, se niegan a facilitar la investidura de Moreno pese a que, en su opinión, podrían hacerlo si realmente quisieran evitar ese escenario.

El dirigente popular defendió igualmente la negociación abierta con Vox. Explicó que el PP dialoga con la formación de Manuel Gavira por dos razones: porque es «el único grupo que ha mostrado disposición a dialogar» y porque ambas formaciones comparten una parte importante de sus objetivos para Andalucía, aunque mantengan diferencias ideológicas.

«Queremos llegar a un acuerdo bueno para Andalucía y no volver a esa Andalucía de la parálisis y la corrupción», señaló Martín, quien aseguró que el objetivo es mantener el crecimiento de la comunidad y poder aprobar los Presupuestos de 2027.

No obstante, reconoció que aún no existen novedades sobre el estado de las conversaciones con Vox. Indicó que, tras finalizar el Consejo de Gobierno previsto para este martes, las negociaciones continuarían previsiblemente hasta las 19.00 horas, antes de la votación definitiva de investidura prevista para este miércoles. «Ojalá mañana se dé un resultado positivo para Andalucía, no para Moreno ni para Gavira, sino para Andalucía», expresó.

Por otro lado, respondió a las críticas del PSOE sobre la celebración de nuevas intervenciones parlamentarias antes de la votación. Martín recordó que el Reglamento de la Cámara no contempla un nuevo debate en las sucesivas votaciones de investidura y puso como ejemplo la investidura de Susana Díaz en 2015, cuando, según recordó, solo hubo un debate pese a necesitar varias votaciones.

Finalmente, acusó a los partidos de izquierda de haber descartado cualquier posibilidad de entendimiento con el PP desde la misma noche electoral. Recordó las declaraciones realizadas entonces por sus dirigentes, asegurando que dejaron claro que no facilitarían la investidura de Juanma Moreno «ni por activa ni por pasiva». «Dos no dialogan si uno no quiere», concluyó Martín, justificando así que el Partido Popular centre sus esfuerzos negociadores exclusivamente en Vox.