Manuel Gavira asegura que el Partido Popular va a encontrar en Vox un «socio leal»

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, valoró positivamente el acuerdo alcanzado con el Partido Popular para la investidura de Juanma Moreno y aseguró que el pacto representa «el sentido común» de ambas formaciones políticas con el objetivo de seguir mejorando la vida de los andaluces. Durante su intervención, destacó que el entendimiento entre PP y Vox permitirá dotar de estabilidad al Gobierno andaluz y afrontar los próximos cuatro años con una amplia mayoría parlamentaria.

Gavira explicó que el principal propósito del acuerdo ha sido responder a las demandas expresadas por los ciudadanos en las urnas y garantizar un gobierno capaz de impulsar medidas beneficiosas para Andalucía. En este sentido, afirmó que tanto Vox como el Partido Popular han trabajado desde el inicio de las negociaciones con la voluntad de alcanzar un entendimiento que beneficiara al conjunto de la comunidad autónoma.

El dirigente de Vox quiso agradecer expresamente al presidente del Partido Popular andaluz, Juanma Moreno, su actitud durante las conversaciones. Según señaló, Moreno ha mostrado una predisposición constante para llegar a un acuerdo y ha sabido escuchar la voluntad expresada por el pueblo andaluz en las elecciones. A su juicio, esa disposición al diálogo ha sido determinante para cerrar un pacto que considera beneficioso para ambas formaciones y, especialmente, para los ciudadanos.

Durante su comparecencia, Gavira destacó también la responsabilidad que, a partir de ahora, asume Juanma Moreno al frente del Ejecutivo autonómico. Recordó que el futuro presidente contará con un respaldo parlamentario sin precedentes en la historia reciente de Andalucía y aseguró que ese amplio apoyo político –68 parlamentarios– obliga al nuevo Gobierno a desarrollar una gestión ambiciosa. «Eso nos obliga a hacer grandes cosas», afirmó, convencido de que la nueva etapa política debe traducirse en mejoras para la comunidad.

El portavoz de Vox reconoció que las negociaciones no han sido sencillas y admitió que su partido habría preferido alcanzar el acuerdo en una fecha anterior. Sin embargo, explicó que las diferencias ideológicas existentes entre ambas formaciones hicieron necesario un proceso de diálogo y negociación para acercar posturas. Aun así, defendió que esas discrepancias no impidieron encontrar puntos de encuentro suficientes para construir un acuerdo sólido y duradero.

Gavira insistió en que el pacto alcanzado supone una victoria para los andaluces porque permitirá formar un Gobierno estable y con un amplio respaldo parlamentario. En su opinión, «Andalucía inicia una nueva etapa política marcada por la colaboración entre dos partidos diferentes que han decidido trabajar conjuntamente para responder a las necesidades de la ciudadanía».

Por último, el dirigente de Vox quiso trasladar un mensaje de confianza sobre el papel que desempeñará su formación durante la legislatura. Aseguró que el Partido Popular encontrará en Vox «un socio leal», recordando que la lealtad constituye, a su juicio, una de las principales garantías que ofrece su partido en todos los acuerdos que suscribe. Con estas palabras, Gavira reafirmó el compromiso de Vox con el cumplimiento del pacto y con la estabilidad del futuro Gobierno andaluz durante los próximos cuatro años.