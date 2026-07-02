Moreno valora el pacto con Vox como «positivo para Andalucía, fruto de un diálogo honesto»

El presidente del Partido Popular en Andalucía, Juanma Moreno, anunció antes de su investidura el acuerdo alcanzado con Vox para asegurar la estabilidad del Gobierno andaluz durante los próximos cuatro años. Moreno destacó que el pacto responde al mandato expresado por las urnas y permitirá dotar de estabilidad política a la comunidad autónoma.

El líder popular recordó que las elecciones del 17 de mayo otorgaron una victoria contundente al PP, aunque sin la mayoría suficiente para gobernar en solitario. «Sin mayoría no hay estabilidad», afirmó, al tiempo que comparó esta situación con la del Gobierno de España, al que acusó de vivir una etapa de «desgobierno» que, a su juicio, provoca la pérdida de oportunidades de futuro.

Moreno explicó que la principal responsabilidad de su formación era alcanzar acuerdos que permitieran la gobernabilidad y agradeció a Vox la disposición mostrada desde el inicio de las negociaciones. Reconoció que el entendimiento no ha sido sencillo debido a que ambas formaciones representan proyectos políticos y sensibilidades diferentes. No obstante, señaló que comparten objetivos comunes y que ambas partes han realizado un esfuerzo de aproximación y confianza para encontrar puntos de encuentro.

El dirigente popular subrayó que el pacto alcanzado no se limita a la investidura, sino que constituye un acuerdo de legislatura con una duración de cuatro años. Entre los compromisos asumidos figuran la aprobación de los cuatro presupuestos autonómicos y el desarrollo de un programa compuesto por 150 medidas. Según explicó, el sector primario concentra el mayor número de iniciativas, aunque también se incluyen actuaciones relevantes en materia de sanidad y educación. Moreno defendió que el acuerdo permitirá impulsar reformas, generar bienestar y favorecer el progreso de Andalucía, calificándolo como un pacto «contundente y sensato» que será fundamental para el desarrollo de la comunidad.

El acuerdo también contempla el reparto de responsabilidades institucionales. Moreno anunció que Manuel Gavira asumirá la Consejería de Turismo, Regulación, Justicia y Administración Local con rango de vicepresidente, incorporándose al Consejo de Gobierno. Asimismo, el Partido Popular cederá a Vox uno de los cinco senadores que le corresponden y la vicepresidencia del Parlamento de Andalucía recaerá también en la formación liderada por Gavira.

Finalmente, Moreno defendió la participación de Vox en el Ejecutivo autonómico al considerar que un partido que forma parte de un acuerdo de gobierno debe asumir también la responsabilidad de su cumplimiento. A su juicio, el pacto alcanzado evita un posible bloqueo institucional o la repetición de las elecciones y constituye un acuerdo positivo para Andalucía, fruto de un diálogo que calificó de «honesto», basado en la transparencia y la voluntad de entendimiento entre ambas formaciones.