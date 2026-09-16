Ni 295 días en el mar lo frenan: el portaaviones USS Abraham Lincoln vuelve al Mar del Sur de China con dos fragatas australianas tras su escala en Tailandia

Después de casi 300 días de despliegue, el USS Abraham Lincoln no se ha tomado ni un respiro largo. El portaaviones nuclear estadounidense llegó a Laem Chabang, en Tailandia, el 2 de septiembre y el día 6 ya había vuelto a zarpar para continuar sus operaciones en la zona de la Séptima Flota de EEUU. Su siguiente escenario ha sido el Mar del Sur de China, donde ha navegado con el apoyo de dos fragatas australianas.

La escala fue mucho más que una parada técnica. Según recogen medios especializados, se trataba de la primera escala portuaria completa del buque desde que inició su misión en noviembre de 2025.

Un despliegue que ya es historia de la Armada de EEUU

Cuando atracó en Tailandia, el Abraham Lincoln sumaba 286 días en el mar, una cifra de la que ya se hablaba cuando el gigantesco portaaviones retomó su misión. Buena parte de ese tiempo, cerca de siete meses, lo pasó operando en la zona del Comando Central de EEUU (CENTCOM), que abarca Oriente Medio.

El 12 de septiembre el despliegue alcanzó los 295 días, lo que lo convierte en el segundo más largo de un portaaviones estadounidense desde el final de la Guerra Fría. Una marca que da una idea de la presión a la que está sometida la flota de portaaviones de EEUU.

El Lincoln no navega solo. Su grupo de ataque lo completan el crucero USS Robert Smalls (CG-62), el destructor USS Frank E. Petersen Jr. (DDG-121) y el Ala Aérea Embarcada 9 (CVW-9), con los cazas y helicópteros que operan desde su cubierta.

Australia envía dos fragatas Anzac para apoyar al portaaviones

El 15 de septiembre, el Ministerio de Defensa de Australia confirmó que las fragatas de la clase Anzac HMAS Perth y HMAS Stuart apoyaron al grupo del Abraham Lincoln durante su tránsito por el Mar del Sur de China. Canberra subrayó que ambas unidades actuaron de acuerdo con el derecho internacional, un matiz nada casual en unas aguas que China reclama como propias.

El comunicado recordó que las fuerzas australianas y estadounidenses entrenan y operan juntas de forma habitual, algo que, según Defensa, mejora la interoperabilidad y refuerza la capacidad de ambos países para actuar de manera conjunta.

Las imágenes que muestran el reabastecimiento en alta mar

Australia no detalló en qué fechas se produjo ese apoyo, pero las imágenes difundidas entre el 6 y el 11 de septiembre muestran al HMAS Perth navegando junto al portaaviones. En algunas de ellas se aprecia incluso un reabastecimiento en el mar entre la fragata y el Abraham Lincoln, una de las maniobras más delicadas que pueden realizar dos buques en navegación.

No es la primera vez que EEUU refuerza su presencia en la zona: hace unos meses ya envió al USS Boxer al Mar de China Meridional, un área que Washington considera clave frente a la expansión de Pekín.

Qué papel juegan las fragatas australianas en la región

El HMAS Perth comenzó su despliegue actual en julio y el HMAS Stuart zarpó de Australia en agosto. Ambas forman parte del programa de Despliegue de Presencia Regional de la Fuerza de Defensa Australiana (ADF) y, tras esta misión, seguirán con nuevas actividades junto a aliados y socios de Australia.

Así, mientras el Abraham Lincoln prolonga uno de los despliegues más largos de las últimas décadas, la presencia de las fragatas australianas encaja en la cooperación naval cada vez más estrecha entre Australia y EEUU en el Indo-Pacífico.