Joaquín trabaja de basurero en Australia y gana 128 euros a la semana: «En el coche con aire y escuchando música»

Trabaja sólo un día a la semana y cobra 211 dólares australianos, unos 128 euros netos. Ese es uno de los trabajadores de Joaquín Marín en Australia, un joven argentino que ha compartido en redes cómo es su jornada en un trabajo relacionado con la recogida de residuos que, según explica, poco tiene que ver con la imagen habitual de basurero.

Graduado en Periodismo y conocido como @joaqmarin en redes, el joven muestra en uno de sus vídeos cómo organiza su rutina semanal y en qué consiste exactamente su trabajo. Una experiencia que, como él mismo reconoce, le ha sorprendido por las condiciones y la facilidad del día a día. «Hoy te voy a mostrar cómo es un día trabajando como basurero acá en Australia», comenta al inicio, antes de aclarar que su función no es la de un basurero tradicional, sino la de gestionar contenedores en edificios residenciales siguiendo rutas asignadas por la empresa.

Joaquín trabaja de basurero en Australia y gana 128 euros a la semana

Su jornada empieza en la oficina de la empresa. Allí le entregan un coche, las direcciones que debe recorrer y las indicaciones del día. A partir de ese momento, el trabajo consiste en ir de un edificio a otro para sacar los contenedores de basura que deben recogerse o devolverlos a su sitio si ya han pasado los servicios de limpieza. Es un sistema organizado por rutas, con paradas rápidas y sin una carga física constante. En la práctica, el tiempo se reparte entre pequeños desplazamientos y tareas puntuales en cada ubicación y además es un trabajo que sólo hace una vez a la semana dado que los combina con otros que también muestra en su cuenta de Tiktok.

«El trabajo más fácil que hice»

Uno de los aspectos que más destaca es la comodidad del empleo. «La mayor parte del tiempo me la paso arriba del coche con el aire acondicionado y escuchando música», explica mientras se muestra dentro del vehículo que utiliza durante la jornada. «Es el trabajo más fácil que hice desde que estoy acá», afirma además de confesar que también hace todos los descansos que quiere, que las vistas a veces son increíbles, aunque eso sí, algunos contenedores sí que exigen esfuerzo ya que a veces o están algo lejos o los tiene que arrastrar por zonas con pendiente.

Cuánto gana por un solo día de trabajo

Más allá de las condiciones, el salario es uno de los puntos que más interés genera. Joaquín explica que cobra 211 dólares australianos por ese día de trabajo, una cantidad que equivale aproximadamente a 128 euros netos. Se trata de un ingreso por una única jornada semanal, lo que permite compatibilizar este empleo con otros trabajos o actividades. La cifra llama la atención, sobre todo al compararla con lo que se paga por trabajos similares en otros países. En España, por ejemplo, este tipo de tareas suelen implicar jornadas completas y salarios más ajustados.

Australia como destino laboral para jóvenes

El caso de Joaquín refleja una realidad cada vez más común. Australia atrae a miles de jóvenes cada año que buscan trabajar durante una temporada, ahorrar y, al mismo tiempo, vivir una experiencia en el extranjero. La facilidad para acceder a ciertos empleos, junto con salarios más altos y condiciones más flexibles, hace que muchos opten por este destino frente a otros más cercanos.

Pero más allá del sueldo o las condiciones, Joaquín también lanza un mensaje sobre el valor del trabajo. «Cualquier trabajo es digno y te va a servir para proyectar algo mejor en el futuro» afirma. Una reflexión que resume bien el enfoque de muchos jóvenes que emigran temporalmente: aceptar distintos empleos como parte de un proceso, más allá de si encajan o no con su formación. En su caso, el trabajo como basurero en Australia no sólo le permite generar ingresos, sino también acumular experiencia y avanzar en su etapa en el extranjero. Una situación que, aunque pueda parecer puntual, se ha convertido en algo habitual para toda una generación que busca oportunidades fuera de su país.