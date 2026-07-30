Australia parece haberse convertido en el país en el que se fijan cada vez mas jóvenes españoles que buscan algo más que un cambio de aires. En redes sociales son varios los que explican su experiencia en este país, donde dicen cobrar mejores sueldos, posibilidad real de ahorrar y trabajos accesibles sin una alta cualificación. Pero más allá de la idea general, esos testimonios concretos también hablan de la dureza de muchos de los trabajos que realizan, con horas y horas de esfuerzo.

En concreto, es ahora viral el caso de Mario, un español que decidió marcharse a Australia hace seis años y que ahora cuenta su experiencia en TikTok a través de su perfil @lega.wave. Lejos de vender una imagen idealizada, comparte cifras, rutinas y también las partes menos amables de su día a día. Aun así, en uno de sus últimos vídeos ha comentado algo que ha captado la atención de sus seguidores y es que asegura que en apenas cuatro horas de trabajo puede pagar el alquiler de todo un mes. Ahora cabe añadir que no se de un trabajo cualquiera ni de una situación extrapolable a todos los casos, sino de una campaña muy concreta dentro del sector agrícola australiano. Aun así, su experiencia sirve para entender por qué cada vez más jóvenes miran hacia este país como una oportunidad real de cambiar su situación económica en poco tiempo.

Mario, español viviendo en Australia: “En 4 horas cubro el alquiler de todo un mes”

Mario trabaja durante la temporada del algodón, un periodo que se concentra principalmente entre marzo y mayo y que supone uno de los momentos de mayor actividad en determinadas zonas rurales de Australia. Durante estas semanas, las explotaciones agrícolas necesitan reforzar sus plantillas, lo que abre la puerta a trabajadores tanto locales como extranjeros.

Este tipo de campañas se ha convertido en una vía habitual para quienes llegan con visados temporales ya que no sólo permite trabajar de forma casi inmediata, sino que además ofrece sueldos que, comparados con otros países, resultan especialmente competitivos. Eso sí, el contexto también influye y es que pocos saben que son trabajos alejados de las ciudades, con un ritmo exigente y con pocas distracciones más allá de la propia jornada laboral.

En la granja donde trabaja Mario se realiza todo el proceso relacionado con el algodón, desde su cultivo hasta su preparación para el envío. Su función concreta no está en el campo como tal, sino en la parte logística: descarga camiones, almacena el material y se encarga de llenar contenedores que después se exportan a distintos países.

Jornadas largas y desgaste mental

Las cifras llaman la atención, pero la realidad del día a día también pesa. Mario trabaja 12 horas diarias, sin descanso, de lunes a domingo. Es precisamente ese volumen de horas el que explica en gran parte el nivel de ingresos que consigue durante la campaña.

Aunque pueda parecer un trabajo físicamente duro, él mismo matiza que no es lo que más le cuesta. El problema, según cuenta, está en otro sitio. «La única dificultad es aguantar mentalmente hacer tantas horas durante meses viviendo el día de la marmota», explica, refiriéndose al hecho de tener que estar haciendo todo el rato lo mismo durante semanas. Ese desgaste psicológico es uno de los factores que menos se ve desde fuera. La monotonía, la falta de tiempo libre y el hecho de encadenar jornadas largas durante semanas hacen que no todo el mundo aguante este tipo de ritmo. Por eso, insiste en que no es un trabajo para cualquiera, pese a que el dinero pueda resultar muy atractivo.

Sueldo alto y gastos muy bajos

En cuanto al salario, Mario detalla que cobra 31 dólares australianos por hora en jornada normal y 56 en horas extra. Con ese esquema, termina ganando alrededor de 430 dólares entre semana y hasta 1.230 dólares los fines de semana, lo que eleva sus ingresos semanales a cifras muy por encima de lo habitual en España.

Tras aplicar impuestos, calcula que se queda en unos 1.800 euros semanales netos. Pero lo realmente determinante no es sólo lo que gana, sino lo poco que gasta. Su alquiler ronda los 140 dólares a la semana, la comida unos 90 y apenas utiliza gasolina, ya que vive cerca del trabajo. «Al final, pago todo más o menos en medio día de trabajo», resume. El resto del tiempo, asegura, es prácticamente ahorro. Esa combinación de ingresos altos y gastos muy contenidos, es lo que le permite acumular dinero en poco tiempo, aunque reconoce que lo hace a costa de un ritmo de vida muy exigente.

Un aviso para quienes piensan en emigrar

Pese a lo llamativo de su caso, Mario intenta dejar claro que su experiencia no debe interpretarse como una promesa fácil. «No quiero engañar a nadie ni hacer pensar que en Australia llueve dinero en cuanto aterrizas», advierte. Y explica que hay oportunidades , pero hay que buscarlas, adaptarse y, en muchos casos, asumir condiciones que no todo el mundo está dispuesto a aceptar. Como muestra, en otro de sus vídeos muestra su esfuerzo de trabajar 33 días seguidos con jornadas de hasta 14 horas diarias para un sueldo elevado sí (más de 11.000 dólares), pero realizando un sobreesfuerzo que pocos están dispuestos a asumir.