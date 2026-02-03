Regularización de inmigrantes, todo un negocio para los sindicatos

Lo que faltaba: al coladero de la regularización masiva de inmigrantes que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez- más de medio millón, y los que vengan debido al efecto llamada- se une el hecho de que serán los sindicatos y las ONG los que intervendrán como «colaboradores de extranjería» en los trámites de autorización de residencia y trabajo. La habilitación se produce en pleno proceso de regularización de más de medio millón de inmigrantes irregulares. De modo que el Ejecutivo deja en sus manos todos «los procedimientos administrativos previstos en la ley», otorgándoles la condición de representantes legales de los inmigrantes.

Dice el Ejecutivo de Sánchez que «con esta incorporación se amplían los sujetos legitimados para la presentación electrónica de los diferentes trámites de extranjería, otorgando a las personas interesadas, principalmente a personas vulnerables, una nueva vía para la presentación de sus procedimientos». Qué quiere decir esto. Muy sencillo, que a los sindicatos -cuya afinidad con el Gobierno es obvia por la cuenta que les tiene- les ha tocado el «gordo», porque ser por decreto «colaborador de extranjería» reporta indudables beneficios económicos.

No, UGT y CCOO no van a colaborar de forma gratuita, sino que se van a llevar un pico debido a la dimensión de la regularización. De modo que el Gobierno, por un lado, regulariza saltándose al Congreso de los Diputados, a más de medio millón de personas y, por otro, les otorga el negocio de la regularización -que lo es- a sus sindicatos de cabecera.

O sea, que a las subvenciones de toda índole y condición que vienen percibiendo desde que Sánchez llegó a la Moncloa -también las recibían antes, es cierto, pero lo de ahora es un récord- unirán lo que obtengan por sus labores de colaboración en el proceso que en breve empezará el Ejecutivo. Se entiende perfectamente que en casi ocho años no se hayan echado a la calle ni una vez contra el Gobierno, sino que cuando han salido a la calle ha sido precisamente para defender al Gobierno.