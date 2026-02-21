El triste final de Alex, el ex DJ hippie de Ibiza: desalojan la cueva donde vivía desde hace una década

El triste final de Alex, el ex DJ hippie de Ibiza: desalojan la cueva en la que vivía desde hace una década después de que la Policía Local de la localidad de Sant Antoni de Portmany recibiera un aviso que alertaba de que una persona estaba viviendo en la zona de Punta Galera.

Según ha informado el Ayuntamiento, los agentes se desplazaron hasta este enclave costero para comprobar la situación y verificar si se estaba produciendo alguna ocupación irregular o si la persona necesitaba asistencia.

En ese momento, no localizaron a nadie, aunque sí constataron indicios claros de que una persona estaba residiendo en la zona. Tras varios días intentando localizarla, este jueves se personó en dependencias de la Policía Local, donde pudo ser identificada.

Originario de la República Checa, Álex fue durante mucho tiempo un reputado Dj que llegó a conseguir varios discos de oro y platino, pero desde hace más de una década, por decisión propia, vivía en plena naturaleza como okupa en esta cueva del norte de la isla de Ibiza.

Desde hace 12 años, Álex hacía su vida en esta cueva situada en los acantilados de Punta Galera, Ibiza. A pesar de faltarle un ojo, vivía en perfecta armonía consigo mismo y parece que no le falta de nada. Tenía el mar a escasos metros suya y pasaba el día rodeado de sus gatos, que le hacían compañía en su día a día.

Lejos queda ya su década prodigiosa de los años 90, donde fue haciéndose un nombre dentro del mundo de la música en Ibiza y llegó a codearse con numerosos artistas famosos como Carl Cox, Richie Hawthin o Paul Van Dyk.

Pero siempre sintió que le faltaba algo, y optó por dar un giro radical en su vida y se mudó a esta cueva.

De hecho desde 2017 vivía allí sin ningún tipo de problemas, y su cueva se había convertido en un punto de venta ambulante de zumos y mojitos para todos los curiosos que se acercan a visitarle.

Este viernes los agentes han iniciado un expediente sancionador al tratarse de una pernoctación irregular por acampada ilegal en un entorno natural protegido.

Él se ha comprometido a retirar y trasladar los residuos acumulados en la cueva, contribuyendo así a la limpieza y conservación de este espacio natural.