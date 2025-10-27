Avance del capítulo de ‘Renacer’ de hoy: Bahar consigue su sueño de ser doctora
¡Lo ha logrado!
No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 21 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo Timur sorprende a Bahar con una inesperada petición. ¿En qué consiste, exactamente? En ir a cenar juntos a un restaurante. Lo que la doctora ni tan siquiera imagina es que tiene planeado regalarle un anillo como pedida para volver a ser un matrimonio. Consciente de lo que podía llegar a ocurrir, Bahar opta por no acudir a ese encuentro.
Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Bahar y Evren tienen una tensa discusión en la que se reprochan una gran cantidad de cosas. Él tiene claro que está muy cansado y que no le quedan fuerzas para seguir luchando por esta relación sentimental. En cuanto a Rengin, aparece por sorpresa en el restaurante en el que se encuentra Timur. Dadas las circunstancias, el doctor se ve en la obligación de inventarse una excusa. Entre otras cuestiones, le dice que va a dejar el hospital, por lo que ella no duda en hacerle varias preguntas al respecto. Por si fuera poco, por fin llega el día del examen de los residentes. A pesar de todo, Bahar se ve en la obligación de atender a un paciente y no saben si llega a tiempo para examinarse ante la junta, tal y como tiene previsto.
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 27 de octubre?
De esta manera tan concreta, los seguidores de esta serie turca van a ser testigos de cómo Bahar celebra que, por fin, es doctora. Todo su círculo más cercano la felicita por su primer día con ese título, mientras que ella está profundamente emocionada por haber logrado hacer realidad su gran sueño.
Pero todo queda atrás, puesto que Efsun confiesa a Bahar que tiene una enfermedad neurodegenerativa. Además, como le quedan unos meses de vida, le confiesa que se ha decidido a probar una terapia nueva. Dadas las circunstancias, Efsun hace la firme petición a Bahar de que proteja a Seren.
Gülçiçek ha organizado su boda con el doctor Reja, mientras que Nevra insiste en que compre un vestido de novia. Una trabajadora de Naz, que está embarazada, se desmaya, por lo que Bahar debe atenderla a toda prisa. La situación es muy arriesgada, ya que el bebé está en estado crítico. Hasta tal punto que la doctora no sabe si va a poder salvar a ambos. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.
