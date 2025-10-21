Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 20 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos podido ver cómo Bahar se ha animado a declarar su amor a Evren, pidiéndole otra oportunidad. Lo que no esperaba es que Naz fuese a aparecer de un instante a otro. Como era de esperar, Bahar se queda profundamente hundida al verles juntos. Tanto es así que desaparece del lugar a toda prisa, visiblemente agobiada por la situación que le ha tocado vivir. Es un hecho que lo ocurrido era algo que, bajo ningún concepto, esperaba experimentar. Al menos en un futuro cercano.

Parla hace todo lo que está en su mano para hablar, personalmente, con Umay. Aun así, esta no quiere ni verla. Finalmente, los dos acaban hablando y hacen las paces mientras pintan un graffiti juntas. En cuanto a Umay, decide hablar personalmente con Cem. Eso sí, no sin antes pedir permiso a su madre. Evren no se quita a Bahar de la cabeza. Es más, se siente verdaderamente incapaz de concentrarse en su trabajo. Eso es algo que realmente le preocupa. Es por eso que el cirujano ha optado por dar el importantísimo paso de sincerarse como nunca con Naz, confesándole que no está preparado para una relación sentimental después de lo que ha vivido recientemente. Es por eso que los dos han acordado dejar su situación en una mera amistad, puesto que no quieren que la cosa se complique aún más de lo que ya está.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 21 de octubre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta serie turca van a poder ver cómo Timur hace una firme petición a Bahar. ¿En qué consiste, exactamente? En cenar juntos en un restaurante. Lo que realmente tiene planeado es regalarle un anillo como pedida de mano para volver a ser un matrimonio, pero ella no acude al encuentro.

Evren y Bahar tienen una tensa discusión en la que se reprochan muchas cuestiones. Él asegura que está cansado y que no le quedan fuerzas para seguir luchando por su relación sentimental. Rengin aparece en el restaurante en el que se encuentra Timur y el doctor se ve en la obligación de inventarse una excusa.

Es más, le hace saber que va a dejar el hospital y ella no puede evitar preguntarle más detalles sobre el tema. Llega el día del examen de los residentes, pero Bahar está obligada a atender a un paciente y no tiene ni la menor idea de si llegará a tiempo para poder examinarse ante la junta. No te pierdas los próximos capítulos de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.