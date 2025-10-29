Éste es el invitado que filtró las fotos del vestido de Stella del Carmen

Tal y como hemos contado en OKDIARIO, la boda de Stella del Carmen ha sido un cuento de hadas. El evento ha tenido lugar en Valladolid y hasta allí se han desplazado grandes estrellas que forman parte del círculo de Antonio Banderas. Esto quiere decir que era una noticia muy jugosa, por eso no es de extrañar que alguien haya filtrado ciertos datos. Nosotros sabemos el nombre del invitado que publicó las fotos del vestido de la novia antes de que saliera la revista ¡Hola!, publicación que había comprado la exclusiva. Sin embargo, antes de desvelar el dato más esperado del momento, debemos tener en cuenta un aspecto fundamental.

Antonio Banderas ha tenido un comportamiento excelente con los medios de comunicación. El actor atendió a los reporteros que estaban cubriendo la boda de su hija después de la ceremonia. Se acercó a los periodistas y les entregó queso, jamón, una empanada y bebidas. Después, brindó con ellos y desagradeció el trato que le estaban dando.

Si no hubiese sido por la persona que filtró las fotos privadas de Stella del Carmen, todo habría salido perfecto. Entonces, ¿quién ha sido el culpable? Tenemos la respuesta.

Una inesperada traición

Como decimos, la boda de Stella del Carmen Banderas y Alex Gruszynski fue concebida como un evento íntimo, familiar y alejado del ruido mediático que inevitablemente acompaña a los apellidos de la novia. La joven, que ha crecido bajo el foco de Hollywood, deseaba vivir su enlace de la manera más discreta posible, rodeada únicamente de sus seres queridos y sin la presencia de cámaras indiscretas. Sin embargo, a pesar del hermetismo con el que se organizó la celebración en el hotel Abadía Retuerta, un enclave de lujo en Sardón de Duero (Valladolid), el secreto no tardó en romperse.

Apenas unas horas después de pronunciar el «sí, quiero», las primeras imágenes del enlace comenzaron a circular por las redes sociales, dejando al descubierto momentos privados que la familia había intentado preservar con celo. La noticia cayó como un jarro de agua fría para los novios, que soñaban con un día mágico y discreto, pero acabaron siendo protagonistas involuntarios de una filtración inesperada.

El nombre más buscado

Entre los aproximadamente 200 invitados que asistieron al enlace se encontraban amigos de la pareja, familiares cercanos y algunos nombres internacionales del entorno artístico y cultural de los Banderas. Fue precisamente en este grupo donde surgió el problema. Varios asistentes, ajenos al deseo de privacidad de los anfitriones, decidieron compartir en sus redes sociales fotografías del evento. Entre ellos se encontraban Trey Lyons, Daniel Memmi y Ash Nouri, nombres desconocidos en España, pero que han pasado a ser identificados como los responsables de difundir las imágenes más buscadas del fin de semana. Uno de ellos, Ash Nouri, un joven profesional del sector del arte vinculado a la prestigiosa casa de subastas Sotheby’s, fue quien acabó revelando el secreto mejor guardado: el vestido de novia de Stella del Carmen.

En cuestión de minutos, las publicaciones que había subido en sus stories se viralizaron y dieron la vuelta al mundo. En ellas se podía apreciar el delicado diseño del traje nupcial, los detalles del baile y otros momentos de la velada que, hasta ese instante, solo pertenecían a los novios y a su círculo más cercano.

Lejos de mostrar arrepentimiento, Ash Nouri se mostró encantado de compartir su experiencia en una boda que, sin duda, fue un acontecimiento único. Según su perfil profesional, Nouri es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad del Sur de California, donde se graduó en 2019. Desde hace más de seis años trabaja en Sotheby’s, una de las casas de subastas más reconocidas y antiguas del mundo. En su puesto como Senior Client Liaison en Global Business Development, se encarga de coordinar la relación con clientes internacionales y asesorar en la gestión de colecciones de arte exclusivas.

Afincado en Beverly Hills, este joven experto ha desarrollado una carrera brillante que le ha permitido codearse con personalidades de todo el mundo, entre ellas la mismísima Farah Diba, viuda del último Sha de Persia, con quien aparece posando en su perfil de Instagram. Las imágenes de su vida profesional, combinadas con sus publicaciones de ocio, muestran a un hombre cosmopolita, amante del arte y los viajes, que nunca imaginó que su entusiasmo por documentar momentos personales acabaría generando una polémica internacional.

¿Quién es Ash Nouri?

Con más de 22.000 seguidores en Instagram, Ash Nouri es muy activo en redes sociales, donde suele compartir fotografías de sus viajes, cenas con amigos y proyectos relacionados con el arte contemporáneo. Antes de su etapa en Los Ángeles, trabajó en el Fiduciary Client Group de Sotheby’s Nueva York, donde se especializó en la asesoría de patrimonio artístico vinculado a fondos y herencias. Además, habla inglés y farsi con fluidez, lo que le permite mantener una red de contactos verdaderamente global.

Su perfil, más propio de un diplomático cultural que de un invitado anónimo, le convierte en una figura habitual en los círculos más selectos de la sociedad estadounidense. Sin embargo, esta vez su espontaneidad le ha jugado una mala pasada. Al subir las imágenes de la boda sin medir las consecuencias, rompió la estricta confidencialidad que rodeaba el evento. Aunque sus publicaciones fueron eliminadas al poco tiempo, el daño ya estaba hecho: las instantáneas del vestido de Stella del Carmen, el banquete y el primer baile se difundieron por toda la prensa internacional, desatando el malestar del entorno familiar.