Ni Bruce Springsteen ni Imagine Dragons: el grupo que actuará en la boda de la hija de Antonio Banderas

El 18 de octubre será un día marcado en rojo para los seguidores de la crónica social porque es la fecha que ha elegido Stella del Carmen para pasar por el altar. La joven artista es una estrella internacional y formalizará su relación con Alex Gruszynski, un joven empresario cuya familia está muy bien posicionada en Estados Unidos.

Como no podía ser de otra forma, Antonio Banderas se ha puesto a trabajar y ha conseguido lo mejor para la boda de su hija. Esa es la razón por la que ha convencido a uno de los cantantes más importantes del momento para actuar durante después de la ceremonia. El elegido no ha sido ni Bruce Springsteen ni Imagine Dragons, sino Coldplay. Sin embargo, antes de entrar en detalles, debemos tener en cuenta una serie de cosas.

Alex Gruszynski y Stella del Carmen pronunciarán el «Sí, quiero» en un escenario de ensueño: un monasterio situado en Valladolid. Los novios dudaron mucho a la hora de escoger el lugar de esta celebración, pero Stella quería tener un detalle con su padre y ese es el motivo por el que se ha decantado por España. Ella ha crecido en Marbella, aunque gran parte de su carrera se ha desarrollado fuera de nuestro país. Sabe hablar español perfectamente y conoce cada rincón de Málaga al detalle. No obstante, se ha enamorado del Monasterio de Valbuena y se ha dado cuenta de que tenía que hacer allí su boda. Fuentes cercanas aseguran que reservar este espacio no ha sido nada fácil, pues tiene un precio muy elevado y prácticamente no hay fechas disponibles, pero Stella se ha esforzado hasta cumplir su sueño.

La actuación de Coldplay

Como decimos, la boda de Stella del Carmen promete convertirse en uno de los eventos más deslumbrantes del año. Según ha revelado el periodista Miguel Fernández, la protagonista de nuestra noticia ha querido sorprender a sus invitados con un gesto tan inesperado como espectacular: Chris Martin, vocalista de Coldplay, actuará justo después de la ceremonia. El músico británico no sólo asistirá como invitado, sino que subirá al escenario para interpretar algunos de los temas más emblemáticos de la banda, entre ellos A Sky Full of Stars o Paradise.

La presencia del cantante tiene un significado especial, ya que Chris Martin ha sido cuñado de la novia. Su ex novia, la actriz Dakota Johnson, es hija de Melanie Griffith, madre de Stella y ex mujer de Antonio Banderas. Este vínculo familiar ha facilitado que el vocalista de Coldplay acepte formar parte de una celebración que se perfila como íntima, elegante y cargada de simbolismo. Fuentes cercanas a la organización aseguran que la actuación será uno de los momentos más emotivos del enlace, pensado como un regalo personal de la pareja para sus seres más queridos. No obstante, prefieren no dar demasiados detalles al respecto porque es un asunto que quieren desarrollar en la privacidad.

Miguel Fernández ha explicado que los novios están preparando su boda con absoluta discreción y serenidad, lejos de la exposición mediática que podría rodear a un evento de tal magnitud. Aun así, la lista de invitados incluye nombres de primer nivel, con estrellas internacionales que viajarán desde Estados Unidos hasta Valladolid para acompañar a la pareja.

Entre los asistentes confirmados figuran Nicole Kidman y la legendaria Tippi Hedren, abuela de Dakota Johnson, lo que asegura una celebración llena de glamour y emoción. Todo apunta a que la boda de Stella del Carmen será un acontecimiento que combinará arte, música y familia en un entorno tan inesperado como inolvidable.

Antonio Banderas, el padrino

Es evidente que Stella del Carmen será la gran protagonista de la jornada, pero no podemos pasar por alto que Antonio Banderas también ocupa un lugar muy importante porque es el padrino de la fiesta. Será él quien se encargue de llevar a su hija al altar y se ha comprometido a atender personalmente a todos los invitados mientras ella se está preparando. La joven ha reservado la mejor habitación que hay dentro del monasterio para prepararse tranquilamente, sin presiones. Es posible que algunos paparazzi ya se hayan puesto a trabajar para conseguir información al respecto, pero de momento estamos hablando de un evento blindado. Eso sí, Banderas siempre ha sido muy generoso con la prensa y no sería de extrañar que tuviese algún detalle con los reporteros que están por los alrededores de la finca.

Stella ha decidido seguir los pasos de sus padres en la industria del espectáculo, pero su futuro marido tiene un perfil bastante más discreto y quiere evitar que las cámaras le asusten. Quiere protegerle, aunque el joven acepta perfectamente las circunstancias y desde el primer momento supo que iba a casarse con la hija de dos estrellas internacionales.