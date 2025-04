Conmoción tras el último anuncio de Chris Martin, cantante de Coldplay: «Ha sido…»

En pleno apogeo de la gira Music of the Spheres, Chris Martin ha sorprendido a millones de seguidores con una revelación íntima y valiente. El vocalista de Coldplay, acostumbrado a llenar estadios y levantar al público con su energía contagiosa, apareció en un vídeo grabado desde Seúl, la vibrante capital surcoreana, para hablar de un tema que rara vez se asocia con figuras públicas de su magnitud: la depresión. «La meditación transcendental ha sido realmente maravillosa para mí», ha comentado al respecto.

Con un rostro sereno pero visiblemente emocional, ha desvelado que está atravesando un periodo complejo a nivel emocional. No se trató de una queja, ni de una despedida, sino de una muestra de honestidad que busca tender puentes con quienes, como él, libran una batalla silenciosa. «Últimamente me he sentido como muchos otros, intentando encontrar sentido y estabilidad cuando la mente pesa», confiesa sin dar ningún rodeo.

El vídeo, grabado de forma sencilla y sin producción alguna, muestra al artista de pie en una calle cualquiera de la ciudad asiática, con el ruido urbano de fondo. Esa elección no fue casual: lejos del glamour y de las luces del escenario, el artista quiso hablar desde la cotidianidad, desde la normalidad de sentirse frágil, incluso cuando todo parece marchar bien.

En ese mismo mensaje, Chris no se limitó a describir su estado anímico. También quiso compartir los recursos que ha ido descubriendo y que le han servido como apoyo en los momentos más difíciles. Con una humildad conmovedora, habló de pequeños gestos cotidianos que han tenido un gran impacto en su bienestar. Entre ellos destacó la escritura libre, un ejercicio que consiste en dejar fluir pensamientos sobre el papel sin filtros ni juicios durante doce minutos, para luego desecharlos. «Es como vaciar la cabeza de ruido innecesario», ha explicado. También mencionó la meditación trascendental, una técnica de respiración y enfoque mental que practica a diario y que, según él, ha sido un ancla fundamental en los últimos meses.

El método que ha utilizado Chris Martin

Otro de los métodos que citó fue la propiocepción, una práctica basada en movimientos físicos que ayudan a sincronizar cuerpo y mente. Asimismo, recomendó música especialmente compuesta para procesos terapéuticos, como el álbum Music for Psychedelic Therapy del compositor británico Jon Hopkins, que describe como «una experiencia sonora sanadora».

También ha hablado con entusiasmo del llamado método Costello, útil para mejorar la concentración y el equilibrio emocional en personas jóvenes con TDAH o autismo, y recomendó una obra literaria poco conocida pero poderosa: The Oxygen Advantage, del experto en respiración Patrick McKeown. Y para quienes buscan inspiración visual, mencionó la película Sing Sing, cuyo mensaje le ha conmovido profundamente.

En medio de todas estas referencias, también tuvo palabras para una joven artista llamada Chloe Qisha, cuya música, según dijo con una sonrisa, «logra hacerme sentir bien cuando todo lo demás falla».

El importante mensaje del cantante británico

El gesto de Chris Martin no llega de la nada. Durante años, el músico británico ha demostrado una sensibilidad especial hacia los problemas emocionales, tanto en su entorno personal como en su discurso público. Fue uno de los primeros en visibilizar las dificultades de salud mental que enfrentó su ex mujer, la actriz Gwyneth Paltrow, tras el nacimiento de su segundo hijo en 2006. En aquel entonces, fue él quien identificó los síntomas de su depresión posparto y la animó a buscar ayuda profesional.

Hace muy poco, su actual pareja, Dakota Johnson, también ha hablado con cariño y gratitud del papel que Chris desempeñó durante una etapa difícil de su vida. En un evento organizado por la fundación Hope for Depression Research, Dakota recordó un momento en el que su pareja logró, con un gesto mínimo y cómplice, romper la barrera del silencio que ella misma había levantado.

«Estaba pasando por un mal momento, pero no lo quería admitir. Entonces Chris me miró y me dijo algo tan tonto como: llevas puesta una camiseta de Cats. Fue tan inesperado que no pude evitar reírme. En ese instante, me di cuenta de lo mal que estaba y de lo bien que me hacía tenerlo cerca», contó con emoción.

La influencia positiva de Chris Martin

Lo que Chris Martin ha hecho no es simplemente una confesión. Es un paso más en un largo camino hacia la normalización de las enfermedades mentales. Alguien con su nivel de fama podría haber optado por guardar silencio, encerrarse en su burbuja o esperar a sentirse mejor para luego compartir su experiencia. Pero eligió lo contrario: hablar ahora, desde la vulnerabilidad y la incertidumbre, desde el presente de la dificultad.

Ese gesto tiene un impacto enorme. Muestra que el sufrimiento emocional no distingue entre éxito o fracaso, entre fama o anonimato. Y, sobre todo, recuerda que pedir ayuda o compartir lo que se siente no es un signo de debilidad, sino de valentía. «No estoy sólo y ustedes tampoco lo están», dijo al final de su mensaje, mirando directamente a la cámara, con una sinceridad que traspasa la pantalla. Gracias a esto, hoy son muchos los que están hablando de la importancia de luchar contra las depresiones.