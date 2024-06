Coldplay: el gesto de Chris Martin con una fan con movilidad reducida que se ha hecho viral

El pasado año 2023 Coldplay pisó España para reencontrase con sus queridos seguidores españoles. Noches de emociones donde el público le volvió a demostrar a la banda británica, una vez más, lo mucho que son queridos a nivel internacional.

Tras completar una gira mundial arrolladora, podría decirse que Chris Martin y el resto de los miembros se han tomado un merecido descanso. Pero, nada más lejos de la realidad. Hace tan solo unos días, la agrupación se presentó en el Big Weekend de la BBC Radio 1 como cabeza de cartel.

Como era de esperarse, la puesta en escena de Coldplay era una de las más esperadas de la noche. Pero, lo que ha acaparado los titulares de los medios de comunicación a nivel internacional ha sido el bonito gesto que tuvo Chris Martin, el vocalista principal de la banda, con una fan con discapacidad.

Saundra Glenn, la protagonista de esta historia, ha sido la encargada de relatar lo sucedido en su cuenta personal de X (anteriormente conocida como Twitter). De esta manera, la mujer ha explicado que tuvo la oportunidad de conocer al británico debido a que el cantante se desvió de su ruta para ayudarla.

Al parecer, Martin observó que estaba teniendo problemas para desplazarse, por lo que no dudó en indicarle a los miembros de su equipo que se acercasen a Glenn. Completamente agradecida por el gesto, la mujer quiso compartir con el mundo su vivencia.

That moment when Chris Martin @Coldplay saw me struggling to walk, had his car stop and gave me a lift. Blooming amazing. Can’t believe this happened.

What a decent bloke ❤️

We had a nice chat too. He is single and likes #Luton 😉

Thx again @BBCR1.#BigWeekend#SeeMyLuton pic.twitter.com/Fb9itT43LY

— Saundra Glenn 💙 (@OfficialSaundra) May 26, 2024