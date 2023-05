Coldplay hace historia en la primera de sus cuatro noches en el Estadi Olímpic de Barcelona

La espera ha sido larga, pero finalmente Coldplay anoche volvió a tocar en Barcelona. Siete años después de su última vez en la ciudad condal, el grupo británico brilló en la primera de las cuatro noches en las que su gira Music Of The Spheres Tour conquistará la ciudad.

Barcelona fue una de las fechas con mayor demanda de la segunda etapa de gira europea de Coldplay. La banda liderada por Chris Martin llevaba desde el año 2016 sin tocar en España. Fue durante la gira del disco A Head Full Of Dreams, cuando también actuaron en el Estadi Olímpic.

El grupo británico dedicó su primera noche en la ciudad condal a Tina Turner, fallecida tan solo unas horas antes a los 83 años. En medio de su balada más emotiva, The scientist, Chris Martin hizo un parón para dedicar el concierto a la reina del rock and roll. «Todo este show va dedicado a la hermosa Tina Turner», expresó el vocalista.

Durante las dos horas de concierto, el grupo derrocha energía y emoción, en un show donde los casi 60.000 no dejaron de corear las canciones con los brazos en alto, siendo más que un concierto, una fiesta de luces, color y música, a la que por lo menos hay que asistir una vez en la vida.

El momento más sorprendente de la noche llegó en el bis, cuando se subieron al escenario varios miembros de los Gipsy Kings para interpretar Rolling in the River, en homenaje a Tina Turner, así como Bamboleo y otro gran clásico como Volare, antes de poner el broche final a una noche histórica con dos himnos como Fix you y Biutyful.

Cabe recordar que en un principio, Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion anunciaron únicamente dos fechas en Barcelona, para los días 24 y 25 de mayo. Sin embargo, debido a la alta demanda, añadieron una tercera fecha, para el día 27.

Lo que no se imaginaban era que el público español tenía tantas ganas de escucharles que volvieron a hacer sold out de la tercera fecha en apenas unos minutos, por lo que finalmente anunciaron una cuarta fecha para el día 28 de mayo, cuyas entradas también se agotaron al instante.