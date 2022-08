Coldplay bate un récord histórico llenando cuatro noches el Estadi Olímpic de Barcelona

¡Coldplay hace historia en España! La banda británica anunció en sus redes sociales hace tan solo unos días que el próximo 2023 realizaría una parada en nuestro país para reencontrarse con sus fans después de siete largos años. Una vuelta donde presentarán su Music of the Spheres Tour y que se ha convertido en un éxito absoluto de venta.

En un principio, Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion anunciaron dos fechas en Barcelona, el día 24 y 25 de mayo. Pero, debido a la enorme demanda, añadieron una tercera fecha, el 27. Eso sí, lo que no se imaginaban era que el público español tiene muchas ganas de escucharles entonar su icónico Viva la vida, por lo que volvió a ser sold out en minutos.

✨La espectacular demanda hace que Coldplay anuncie un cuarto y último concierto en Barcelona:

28 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys. ✨Entradas ya a la venta en https://t.co/DBUhUrCqF2 y https://t.co/koTWIDEDA1 pic.twitter.com/0V1twEbEA0 — Live Nation España (@LiveNationES) August 25, 2022

Por ello, no lo han dudado dos veces, también los tendremos el 28 del mismo mes, entradas que también se agotaron en tiempo récord. Pues, tanto ha sido el nivel de demanda que han vendido 200.000 entradas en tan solo 24 horas, logrando un nuevo hito en la icónica carrera de la agrupación. Y es que, hasta la fecha, ningún artista había conseguido llenar cuatro noches seguidas en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.

Una venta de entradas que no ha estado exenta de polémica, pues muchos seguidores se han quedado sin ellas debido a la enorme cola virtual que había en la página oficial para poder adquirir los boletos. Un reclamo nunca antes visto en nuestro país que ya ha quedado registrado entre los grandes hitos de Coldplay.

Asimismo, y aunque parece que el día 28 de mayo ya será la última fecha de su calendario por España, no se puede negar que la banda se ha llevado una grata noticia de sus fans españoles. Cuatro días de ensueño donde Chris Martin y su banda prometen hacer vibrar el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona desde el primer minuto hasta el último.