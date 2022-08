Coldplay hace un homenaje a Olivia Newton-John con su versión de ‘Summer nights’

La muerte de Olivia Newton-John hace poco más de una semana ha sido un jarro de agua fría para todos los que amamos la música y el cine, muchísimos han sido los grupos y personajes públicos que han querido rendir homenaje a la actriz que se catapultó al éxito con su notorio papel en la película musical Grease. Coldplay no ha querido mantenerse al margen, y han protagonizado un emotivo momento cantando Summer Nights junto a Natalie Imbruglia.

Todo ocurrió durante el último concierto de Coldplay en el estadio de los Three Lions, Wembley, el cual no es solamente un templo futbolístico, si no también musical en los tiempos más recientes. Coldplay ha detenido su repertorio habitual y ha empezado a sonar la instrumental de la canción Summer Nights, uno de los clásicos de la película que apareció en nuestras vidas en 1978.

El público enloqueció y comenzó a cantar al unísono la canción de la banda sonora original de una de las películas más representativas de la década de los 70. Incluso pudimos ver a los integrantes de la banda claramente emocionados por el homenaje a la que ha sido seguro uno de sus referentes a nivel musical.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Coldplay (@coldplay)



El espectáculo continuó y hemos de decir que fue un concierto apoteósico, la banda británica actuaba en casa, y lo dieron todo sobre el escenario. Se vieron correspondidos ya que todas las entradas estaban vendidas, y en el estadio no entraba ni una sola persona más. Algo que el grupo nunca olvidará.

Debemos recordar que la actriz murió a la edad de 73 años, victima de un fuerte cáncer de mama contra el cual llevaba mucho tiempo luchando. A pesar de su muerte, nadie se olvida de los grandes momentos de gloria que legó al mundo del espectáculo, que ahora llora su muerte.