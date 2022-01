Coldplay es uno de los grupos más queridos y seguidos en todo el mundo. Los británicos acumulan millones de seguidores en todo el planeta y ahora, el vocalista de la banda, Chris Martin, ha desvelado un detalle inédito de la formación del grupo.

Durante una entrevista con The Kelly Clarkson Show, Chris Martin ha explicado cómo las películas ‘Regreso al futuro’, fueron las responsables de que comenzase a soñar con tener, algún día, su propio grupo de música. Un sueño que se hizo realidad con creces.

Una anécdota que desveló al ser preguntado por sus versiones favoritas de otros artistas que él mismo había interpretado a lo largo de su carrera. En ese momento, desveló que haber contado con la presencia de Michael J. Fox en un concierto en Nueva York en el año 2016, fue algo inolvidable para todos los integrantes de la banda.

Sometimes there’s too many great conversations and not enough time! Tune in today for more never-before-seen moments with @coldplay’s Chris Martin from our season premiere in NYC! pic.twitter.com/SqZJDHUVDU

