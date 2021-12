Tristemente, ha llegado el día. Se acerca el final de una de las eras más gloriosas de la industria musical. Y es que, efectivamente, como lees, la noticia la ha dado el mismísimo Chris Martín. El vocalista líder de la banda británica ha confesado en una entrevista para el programa de ‘Zoe Ball Breakfast Show’ de BBC Radio 2 que Coldplay ya tiene fecha para su final.

El anuncio de sus declaraciones ha conmocionado a los millones de seguidores que la banda ha cosechado a lo largo de los años en todo el mundo, y no es para menos. Hace tan solo unas semanas, Coldplay volvía a conquistar los principales charts musicales estrenando uno de sus proyectos discográficos más esperados, ‘Music of the Spheres’.

Sin embargo, nadie se llegó a imaginar en ese momento que Coldplay ya se había planteado poner punto final a la banda, al menos al lanzamiento de nueva música. Por ello, y por obvias razones, la noticia ha dejado a todos sin palabras.

«Bueno, sé que puedo decírtelo. Nuestro último álbum saldrá en 2025 y después de eso creo que solo haremos giras. Quizás haremos algunas colaboraciones, pero el catálogo de Coldplay, como era, acabará entonces», ha explicado Chris Martín en dicha entrevista.

A lo largo de la carrera artística de Coldplay han visto la luz 9 proyectos discográficos de la banda, todo ello sin contar los discos recopilatorios y proyectos independientes. Por ello, ante esta noticia, el único consuelo que nos queda es pensar que de aquí al año 2025 aún queda algún que otro álbum de la agrupación por llegar.

Eso sí, lo que está claro es que, pasen los años que pasen, la música de Coldplay nunca tendrá fecha de caducidad. Hits como ‘Yellow’, ‘Viva la vida’, ‘Paradise’, ‘Fix You’ y un gran repertorio de temas más, seguirán sonando en cada uno de los rincones del planeta, algo que solamente consiguen las grandes leyendas.