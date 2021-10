El pasado viernes Coldplay presentó su nuevo álbum ‘Music of the Spheres’, un lanzamiento que se unió a la noticia de su esperada nueva gira mundial. De esta forma, el grupo británico ha anunciado que el próximo 2022 habrá una gira de presentación de su nuevo disco.

Tras el lanzamiento de su disco ‘Everyday Life’ en el año 2019, el grupo decidió no realizar ninguna gira hasta que no encontrasen un modelo sostenible para hacerlo. Y parece que por fin lo han encontrado, pues su nueva gira se basará en un modelo sostenible que reducirá al 50% las emisiones de CO2.

«Hemos estado planeando esta gira durante muchos años y estamos muy emocionados de poder volver a tocar delante de vosotros. Al mismo tiempo somos muy conscientes de que el planeta está sufriendo una crisis climática. Hemos estado dos años hablando con expertos medioambientales para hacer esta gira lo más sostenible posible», anunció el grupo a través de un comunicado.

Music Of The Spheres World Tour // https://t.co/OsnkikYeVU // Many more dates to follow soon 💚❤️ #MOTSWT #MusicOfTheSpheres pic.twitter.com/iVd7OeslaY

— Coldplay (@coldplay) October 14, 2021