Coldplay publica este viernes su noveno álbum de estudio ‘Music of the Spheres’. El grupo británico regresa por todo lo alto con un disco que ha superado las expectativas tanto de sus fans, como de la industria de la música en general. Y es que a pesar de su larga trayectoria musical, a día de hoy siguen sorprendiendo con cada uno de sus lanzamientos.

‘Music of the Spheres’ es una colección de 12 canciones con oleadas de sintetizadores y melodías que transportan a otra dimensión. El nuevo álbum del grupo comenzó a gestarse hace unos años, cuando estaban terminando su gira de ‘A Head Full of Dreams’. Sin embargo, la pandemia truncó sus planes y dio lugar a su último disco, ‘Everyday Life’, un álbum introspectivo y complejo.

Este disco ha sido producido por Max Martin e incluye los éxitos mundiales, ‘Higher Power’ y ‘My Universe’, junto la banda de música K-pop del momento, BTS. Además, este álbum incluye otras colaboraciones inéditas, junto a artistas de la talla de Selena Gomez o Jacob Collier.

Music Of The Spheres // The new album OUT NOW https://t.co/ENpHKgXtHW 🚀 ✨ pic.twitter.com/yxuTCpqljN — Coldplay (@coldplay) October 15, 2021

Por otra parte, el grupo británico ha anunciado las primeras fechas de su gira mundial ‘Music of the Spheres World Tour’. Una gira que comenzará en marzo de 2022 y que se basará en un modelo de sostenibilidad pionero, que incluirá varias iniciativas y compromisos medioambientales.

Algunas de estas medidas son: Reducir las emisiones de CO2 y plantar un árbol por cada entrada que se venda de sus conciertos. De esta forma, el grupo británico vuelve a demostrar una vez más su compromiso con el planeta, motivo por el cual, hace dos años no giraron con su disco ‘Everyday Life’, anunciando que dejarían de hacer conciertos hasta que no encontrasen una forma sostenible de hacerlos.

«Hemos estado planeando esta gira durante muchos años y estamos muy emocionados de poder volver a tocar delante de vosotros. Al mismo tiempo somos muy conscientes de que el planeta está sufriendo una crisis climática. Hemos estado dos años hablando con expertos medioambientales para hacer esta gira lo más sostenible posible» anunciaron a través de un comunicado.

Tras anunciarse las fechas de su gira mundial, el sentimiento general de los fans españoles de la banda era de decepción, debido a que Coldplay no ha anunciado ninguna fecha para nuestro país. No obstante, aún quedan fechas por confirmarse, tal y como han anunciado ellos mismos.