Coldplay y BTS han hecho historia juntos. Su esperada colaboración, ‘My Universe’, ha tenido una gran acogida entre sus fans. Una canción que ya es todo un éxito a nivel mundial, y de la que ahora han presentado su videoclip. Un videoclip que ha superado cualquier expectativa.

De esta manera, en tan solo unas horas, el videoclip de ‘My Universe’ se ha convertido en uno de los vídeos más vistos de Youtube, entrando directo en las tendencias de la plataforma. Así como también se ha posicionado como uno de los proyectos más espectaculares de las trayectorias de ambos grupos.

Se trata de un videoclip que te lleva directamente a otro universo. Un vídeo en el que al principio se explica que la música ha sido prohibida en todo el planeta, sin embargo, Coldplay y BTS pueden acabar con esta restricción. Aunque para ello, deberán acabar con los silenciadores, quienes se encargan de que todo el mundo cumpla esta norma.

Un videoclip en el que además, Supernova 7 se ha unido para hacer de banda alienígena, dando un nuevo giro al tema. Y es que el videoclip de ‘My Universe no puede ser más espectacular, con una imagen, unos planos y una producción que han dejado a todos los seguidores de ambos grupos sin palabras.

De hecho, son muchos los que comparan la estética con la de películas como Avatar u otras películas de fantasía espacial. Sin duda, una obra maestra que confirma que estamos ante una de las canciones más exitosas del año.

El estreno del videoclip de la colaboración de Coldplay y BTS ha superado cualquier expectativa, con más de 5 millones y medio de reproducciones en tan solo unas horas. Un éxito que ni siquiera ellos mismos se imaginaban.

Tal y como expresó Chris Martin, esta canción «trata de alguien a quien le dicen que no puede amar a una persona en concreto, o no puede estar con alguien de raza, o no pueden ser gays». Un lema que seguro que se convierte en un himno mundial.