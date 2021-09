El grupo de música Coldplay se ha deshecho en elogios con el presidente de España Pedro Sánchez. Así, la banda liderada por el británico Chris Martin se ha sumado al coro de lacayos del líder socialista español. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, Coldplay le ha pedido a Sánchez que «lidere el camino» en la cumbre que se celebra en la ONU sobre el cambio climático.

Prime Minister @sanchezcastejon 🇪🇸 — the smallest economies are those most affected by #climatechange. But #climateadaptation funding from major economies is much too low. Please lead the way at #COP26. #GlobalCitizenLive 💚

— Coldplay (@coldplay) September 22, 2021