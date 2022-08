Coldplay regresa a España: fechas y lugares de conciertos y como conseguir las entradas

¡Coldplay regresa a España! La banda británica se encuentra arrasando con su nueva gira mundial, Music of the Spheres. Un tour internacional que se ha consagrado como un éxito absoluto en ventas y con el que han visitado numerosas ciudades de Europa y Estados Unidos. Sin embargo, poco se sabía de nuestro país, hasta ahora.

Afortunadamente, Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion han escuchado los deseos de sus fans españoles y han acudido a sus redes sociales para confirmar la noticia, vuelven. Y es que, tal y como han figurado en la página web oficial de la banda, los artistas aterrizarán en España para realizar dos conciertos inéditos.

NEW UK / EUROPEAN DATES ANNOUNCED Music Of The Spheres World Tour 2023 // On sale 10am Thursday https://t.co/OsnkikGE4m // More shows to follow 💚❤️ #MOTSWT pic.twitter.com/RYGEQnG6eu

— Coldplay (@coldplay) August 22, 2022