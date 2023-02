Coldplay: Chris Martin desvela la persona que le inspiró a componer ‘Fix You’

De entre todas las canciones del repertorio de Coldplay, Fix You es una de las más especiales de su carrera. Desde su lanzamiento el 6 de junio de 2005 como uno de los temas de su tercer álbum de estudio, se ha consolidado como uno de los himnos del grupo británico.

El líder de la banda, Chris Martin, la definió como la canción más importante compuesta por la banda. Una canción que les ha acompañado desde casi las dos últimas décadas, coreada por millones de fans de todo el mundo. No obstante, no muchos saben que está dedicada la actriz Gwyneth Paltrow, su ex mujer.

En el mismo año que comenzaron su relación sentimental, Gwyneth Paltrow perdió a su padre. La actriz se encontraba viviendo el momento más duro de su vida, cuando tres semanas después conoció a Chris Martin, siendo un flechazo mútuo.

Por entonces, la actriz atravesaba un mal momento tras haber perdido a su padre como consecuencia de un cáncer de garganta. Apenas unos meses antes de morir, su padre había comprado un piano, un tiempo después ese piano llegó a manos de Chris Martin.

El vocalista de Coldplay decidió escribirle un par de canciones, y entre ellas salió Fix You, convertida a día de hoy en una de las canciones más exitosas de la historia del grupo. «Mi suegro Bruce Paltrow compró este gran teclado justo antes de morir. Nadie lo había enchufado nunca. Lo enchufé y había un sonido increíble que nunca había escuchado antes».

«Todas estas canciones surgieron de este único sonido”, reveló un tiempo después el artista británico en una entrevista en USA Today, confirmando que había comenzado a componer Fix You en el piano que compró el padre de la actriz estadounidense, cuya letra va dirigida para ella.