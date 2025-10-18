Jet privado, hotel de lujo y estrellas de Hollywood: todo sobre la boda de Stella del Carmen Banderas

Ha llegado el día. Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, se va a dar el «sí, quiero» este sábado, 18 de octubre, con Alex Gruszynski, un conocido financiero estadounidense. A pesar del fuerte vínculo que mantiene la novia con Málaga, los futuros marido y mujer han escogido para celebrar su gran día la histórica Abadía Retuerta LeDomaine, ubicada en el Sardón de Duero, un pequeño pueblo de Valladolid de menos de 600 habitantes.

Se trata de un antiguo monasterio convertido en un hotel de lujo que combina naturaleza, alta gastronomía y servicios de alta gama. Recientemente ha conseguido ser reconocido con las tres llaves Michelin, la máxima distinción para establecimientos hoteleros. Se encuentra alejado del ruido de la ciudad, por lo que ofrecerá a los mencionados una exclusiva privacidad para celebrar su boda. Precisamente por ello, parte de la familia de los novios ha reservado el enclave exclusivamente para ellos durante cinco días y cuatro noches. De hecho, en la página web se puede comprobar cómo las reservas están bloqueadas hasta el próximo lunes, 20 de octubre, justo después de la celebración.

Se espera que más de 250 invitados se trasladen hasta Valladolid para el gran día, entre los que se encontrarán rostros muy conocidos de Hollywood como Tippi Hedren, Dakota Johnson o Colette Lathan, entre muchos otros. Sin olvidarnos de la sorpresa que tendría preparada la pareja, según ha adelantado el programa El tiempo justo. Y es que Chris Martin, vocalista de Coldplay y ex cuñado de la novia, estaría entre la lista de los asistentes y actuaría en riguroso directo para los presentes. Por otro lado, también destaca el esperado reencuentro que se producirá entre las dos mujeres de la vida de Antonio Banderas: Melanie Griffith y Nicole Kimpel, madre de la novia y actual pareja del mencionado.

Según lo publicado, el intérprete de El gato con botas llegó a Valladolid el pasado miércoles, 15 de octubre, sobre las 13:15 horas del mediodía. Aunque no lo hizo de cualquier manera. Y es que, tal y como ha informado un diario local, el actor aterrizó en el aeropuerto Villanubla a bordo de un jet privado. Llamó la atención que lo hiciera en solitario y sin la compañía de Nicole Kimpel. No obstante, lo que ya dejó claro en una entrevista concedida a ¡Hola! es que «ver a su hija vestida de novia sería uno de los momentos más bonitos de su vida», por lo que no hay duda de que estará nervioso e ilusionado con este gran día. Además, también recalcó que le llenaba de orgullo que Stella hubiera elegido España para darse el «sí, quiero». «Es su manera de reconectar con sus raíces y de compartir su tierra con su futuro marido y con toda la familia», confesaba.

Tal y como ha confirmado EFE, muchos de los invitados disfrutaron el jueves, 15 de octubre, de un coctel de bienvenida organizado en los jardines de la finca de la Abadía Retuerta LeDomaine. 24 horas más tarde, tuvo lugar una preboda en el hotel de cinco estrellas Castilla Termal ubicado en el Monasterio de Valbuena y este sábado, 18 de octubre, es cuando se celebrará la boda que promete convertirse en uno de los eventos sociales más comentados del año.