Adiós a los radiadores: su sustituto ya está aquí y te vas a ahorrar un dineral en la factura

Ahora que se acerca el invierno, ¿eres capaz de imaginar una pared capaz de emitir calor por sí misma? Suena a ciencia ficción, pero la empresa BeDimensional SpA, en colaboración con la Universidad de Génova ha desarrollado una pintura inteligente que convierte la electricidad en calor a través del efecto Joule. Es el mismo principio mediante el cual emiten calor las estufas o los secadores, pero en este caso se aplica en una superficie extremadamente fina y flexible que se comporta como un sistema de calefacción radiante.

Según los responsables del proyecto, las pruebas preliminares son prometedoras y abren la puerta a una revolución silenciosa en el confort térmico y en la construcción sostenible.La clave de esta innovación está en el grafeno, un material derivado del carbono conocido por su alta conductividad térmica y eléctrica.

Un recubrimiento que convierte la pared en fuente de calor

En la pintura, las partículas de grafeno se integran en un recubrimiento que, al conectarse con electrodos de cobre, genera calor de manera uniforme. El efecto es similar al de un radiador invisible: la pared se calienta e irradia calor.

Según el comunicado oficial de la compañía, publicado el 30 de julio de 2025, este sistema produce radiación infrarroja de onda larga, una forma de calor que imita la sensación de la luz solar en invierno. Esto permite que la temperatura sea más estable que con los sistemas tradicionales, evitando que el aire caliente se acumule cerca del techo y, por ende, la sensación de frío en los pies

Ahorro energético y eficiencia

Los desarrolladores aseguran que la pintura calefactora permite un ahorro energético de hasta un 40% respecto a los radiadores eléctricos convencionales. Además, al no contar con ventiladores ni mecanismos internos, el sistema no hace ruido, no requiere mantenimiento y se puede aplicar sobre cualquier pared.

En las pruebas realizadas junto con Build Tech srl, una empresa de la Universidad de Génova para trasladar la investigación científica al ámbito de la construcción, la superficie alcanzó temperaturas de más de 100 °C con un consumo medio de sólo 35 Watios por metro cuadrado. El calor se reparte de manera homogénea y constante, lo que supone un avance significativo en términos de confort y eficiencia.

Aplicaciones prácticas y potencial de futuro

La instalación de este sistema desarrollado por BeDimensional es tan sencilla como pintar una pared. De cara al futuro, la pintura calefactora tiene un potencial considerable en la construcción modular y en edificios de bajo consumo energético, donde las soluciones integradas son esenciales. Asimismo, la eliminación de radiadores visibles permite a arquitectos y diseñadores trabajar con mayor libertad estética, integrando el confort térmico sin comprometer el estilo o el espacio disponible.

A pesar de los resultados prometedores, los investigadores reconocen que la pintura de grafeno aún no puede sustituir por completo a los sistemas de calefacción más avanzados, como las bombas de calor de gama alta, cuyo rendimiento energético puede multiplicar por cuatro o cinco la energía consumida en relación al calor generado. Por ello, esta innovación se perfila, por el momento, como una alternativa complementaria.

Los ingenieros también están estudiando cómo mejorar la durabilidad del recubrimiento y su resistencia frente a factores como la humedad y los cambios de temperatura. A largo plazo, el objetivo es desarrollar versiones más eficientes y con mayor potencia térmica.

«El desempeño de esta solución de vanguardia ha sido certificado por un equipo de profesores de la Universidad de Génova, involucrados a través de su spin-off BuildTech srl, tras la conclusión de un desarrollo iniciado en 2023. El estudio incluyó numerosas pruebas técnicas y simulaciones que demostraron su alta conductividad térmica, fácil instalación y, lo que es más importante, una reducción significativa del consumo de energía: hasta un 40% en promedio en comparación con los radiadores eléctricos tradicionales, ofreciendo resultados competitivos con bombas de calor y ventajas claras en términos de costos de instalación y mantenimiento.

La pintura de grafeno, una vez aplicada y conectada a electrodos de cobre simples, genera calor mediante el efecto Joule. El sistema irradia calor de manera silenciosa y uniforme, garantizando una distribución térmica estable sin estratificación. La emisión se produce a través de radiación infrarroja de onda larga, un tipo de calor de baja energía que actúa directamente sobre los cuerpos sin calentar el aire, proporcionando una sensación de bienestar térmico reconfortante. Además, se instala como pintura convencional y se adapta a materiales de construcción comunes, desde paneles de yeso hasta paneles sándwich, ofreciendo máxima versatilidad y facilidad de aplicación», detalla BeDimensional.

La pintura calefactora de grafeno representa un cambio de paradigma en la climatización. Su concepto de «paredes que calientan» abre nuevas posibilidades tanto para el diseño arquitectónico como para la eficiencia energética en hogares y oficinas. Aunque todavía no sustituye completamente a los sistemas tradicionales de calefacción, se posiciona como una alternativa complementaria y versátil, capaz de adaptarse a diferentes entornos y necesidades.