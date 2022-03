Cada vez queda menos para que se celebren la esperada ceremonia de los ‘Premios Grammy 2022’. Los galardones más importantes de la música regresan con más fuerza que nunca, y de momento, ya han hecho públicos los nombres de algunos de los artistas que actuarán durante la gala. Entre ellos, el famoso grupo de K-pop BTS.

Los Premios Grammy contarán un año más con algunos de los artistas del momento en todo el mundo. Y entre los nombres no podían faltar: Olivia Rodrigo, BTS y Billie Eilish, quienes actuarán en la ceremonia que tendrá lugar en Las Vegas el próximo mes de abril.

La Academia de los Grammy anunció este martes los primeros nombres de los artistas que actuarán en la gala. Una lista que también incluye a artistas de la talla de Brandi Carlile, Brothers Osborne y Lil Nas X con Jack Harlow. La ceremonia se emitirá en directo el próximo 3 de abril desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, y no cabe duda de que una vez más volverá a mantener enganchados a la pantalla a millones de persona.

First round of #GRAMMYs performers is out. 👀

Who are you excited to see take the stage? 👉 https://t.co/GaJJ9RdR77 pic.twitter.com/qrjTvA4nQM

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) March 15, 2022