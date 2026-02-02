Trump trolea a Petro antes de visitar la Casa Blanca: «Es muy amable tras la operación en Venezuela»

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha troleado este lunes al presidente de Colombia Gustavo Petro antes de recibirlo en la Casa Blanca: «Ahora es muy amable después de la operación en Venezuela», ha destacado Trump en el Despacho Oval tras ser interrogado por un periodista por la visita de Petro, prevista para este martes. El presidente de EEUU ha ironizado sobre el giro del presidente colombiano, terrorista de M19, grupo marxista, fundado por terroristas de las FARC, tras meses de choques por deportaciones, Venezuela y narcotráfico. Petro llega a Washington en medio de un récord de producción de cocaína y tensiones con Trump por seguridad y política regional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha resaltado este lunes de Gustavo Petro, pocas horas antes de recibirlo en la Casa Blanca, que el presidente comunista colombiano ha cambiado de forma radical su actitud en las últimas semanas. «Ha sido muy amable durante el último mes o dos. Antes de eso, sin duda era muy crítico», ha afirmado Trump ante la prensa. El presidente estadounidense ha sugerido que el giro se produjo tras la reciente operación contra el narcodictador de Venezuela Nicolás Maduro: «De alguna manera, después de la operación en Venezuela, algo cambió su actitud. Hablaremos de drogas; vamos a tener una buena reunión».

Petro ha llegado a Washington este lunes para una visita oficial marcada por un año de fuertes tensiones diplomáticas.

Las fricciones entre ambos líderes comenzaron al inicio del segundo mandato de Trump, cuando Washington endureció su política de deportaciones. Petro rechazó en un principio vuelos militares con inmigrantes ilegales colombianos esposados, lo que provocó una amenaza inmediata de aranceles de hasta el 50% por parte de Estados Unidos.

Horas después, Bogotá dio marcha atrás y aceptó las condiciones de la Casa Blanca, evitando una escalada comercial que habría golpeado duramente a la economía colombiana.

Trump ha adelantado que uno de los ejes de la reunión será el narcotráfico, un tema históricamente sensible en la relación entre ambos países. En un principio, Petro pidió que Maduro pudiera regresar a su país para ser juzgado allí, aunque posteriormente ha dejado de realizar esta petición.

Colombia, socio más fiable con Uribe

Durante décadas, Colombia fue el aliado más fiable de Estados Unidos en América Latina, gracias a la cooperación estratégica en seguridad, lucha contra el narcotráfico y programas de asistencia económica y militar. Desde los años 1980, Washington destinó más de 14.000 millones de dólares en ayuda a Bogotá, destinados a combatir el tráfico de drogas y a fortalecer las instituciones de seguridad colombianas. La relación se caracterizó por una coordinación cercana entre ambos gobiernos, un elemento clave en la política antidrogas estadounidense. Destacó durante la época con los ex presidentes de Estados Unidos George. W Bush y Colombia Álvaro Uribe.

Sin embargo, esta alianza histórica ha sido puesta a prueba en los últimos años debido a cambios en el panorama político colombiano y la creciente producción de cocaína. Gustavo Petro, presidente de Colombia desde 2022, ha adoptado políticas de izquierda, críticas hacia ciertas estrategias de Estados Unidos y con un enfoque más cercano con la narcodictadura de Venezuela y otros países con líderes comunistas de la región.

Auge de la producción de cocaína

Colombia se enfrenta actualmente a niveles récord de producción de cocaína. Según estimaciones de las Naciones Unidas y fuentes locales, las hectáreas de cultivos de hoja de coca alcanzaron más de 260.000 hectáreas en 2024, cifras nunca vistas en la historia reciente. La consecuencia directa es que, pese a las incautaciones récord realizadas por las autoridades colombianas, el volumen producido mantiene un flujo elevado hacia Estados Unidos y otros países.

Tensiones entre Trump y Petro

El conflicto diplomático entre los líderes se ha intensificado en los últimos meses: