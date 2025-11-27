Pep Guardiola quiere llevarse a Mikel Oyarzabal en el mes de enero. El técnico del Manchester City cree que el delantero de la Real Sociedad y de la selección española sería un refuerzo perfecto para jugar en las tres posiciones de ataque y que podría mezclar a la perfección con Haaland.

Mikel Oyarzabal, que tiene contrato con la Real Sociedad hasta junio de 2028, no está viviendo una temporada fácil en absoluto y más ahora con una molesta lesión en los isquiotibiales de su pierna izquierda. Los cambios en el equipo realista, desde la dirección deportiva al banquillo donde Sergio Francisco tomó el testigo de Imanol, han provocado que el equipo donostiarra esté teniendo un inicio de Liga lejos de las expectativas marcados y sin apenas opciones de Champions.

El capitán de la Real Sociedad, a sus 28 años, empieza a estar cuestionado en Anoeta e incluso señalado por un amplio sector de su propia afición debido a su discreto rendimiento en el conjunto txuri-urdin si se compara con los goles que se le caen en la selección. Con España Oyarzabal lleva nada menos que ocho goles y seis asistencias en los últimos ocho partidos de la selección. En todos ha habido goles de España que han contado con su participación directa.

Oyarzabal está cuestionado

En la Real Sociedad le piden más, a pesar de que está siendo el mejor jugador realista en este arranque liguero con cinco goles y tres asistencias en 13 partidos. El propio Oyarzabal alzó la voz en octubre para hacer autocrítica y exculpar al nuevo entrenador, Sergio Francisco, de la crisis de juego y resultados del equipo realista: “Está claro que algo hay que cambiar porque no estamos actuando como debemos. El cambio tiene que ser nuestro, de los que estamos dentro. Los jugadores somos los que tenemos que hacer ese clic para buscar nuestra mejor versión”. Esas fueron sus palabras tras perder ante el Rayo.

Pep Guardiola lleva tiempo enamorado de Mikel Oyarzabal, que ha tenido muchas oportunidades de salir de la Real Sociedad pero nunca ha querido dejar el club de su vida. El Barcelona le tanteó hace tiempo pero él decidió quedarse. Quizá por eso el capitán realista lleva años con su cláusula de rescisión congelada: 75 millones de euros.

Después de que la Premier se llevara primero a Isak, después a Mikel Merino y el pasado verano a Zubimendi, estos dos últimos enrolados en el Arsenal de Arteta, ahora podría ser su maestro Guardiola el que se llevara a Mikel Oyarzabal, el nueve indiscutible para Luis de la Fuente de cara al encabezar el ataque de España en el Mundial.

Los 75 millones de su cláusula no serán un impedimento para un club estado como el Manchester City, pero el gran obstáculo para que se cierre esta operación será el propio Mikel Oyarzabal y su corazón que, pese a las dificultades de estos meses, sigue bombeando sangre blanquiazul. Para el capitán de la Real Sociedad hay cosas que están por encima, muy por encima del dinero, y el portal el brazalete de su equipo en Anoeta es una de ellas.