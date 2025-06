Oyarzabal: «Que Lamine se centre en jugar al fútbol, que es lo que le gusta»

Mikel Oyarzabal fue el jugador de la selección española encargado de atender a los medios de comunicación en la previa de la final de la Liga de Naciones que enfrenta a España y Portugal en Múnich. El delantero vasco, héroe en la Eurocopa al hacer el gol que dio el título al combinado nacional, fue clave ante Francia en semifinales dando dos pases de gol.

Oyarzabal comenzó analizando si se consideran la mejor selección del mundo en estos momentos: «No creo que esa sea la percepción en el grupo. Sí podemos competir contra cualquiera. Tenemos confianza en nosotros mismos».

El delantero también analizó el momento del fútbol ibérico: «Creo que el fútbol español y portugués han tenido grandes momentos. Ahora está saliendo bien. Esperamos que el nuestro siga siendo así. La Liga de Naciones todo el mundo la quiere ganar».

Sobre la falta de gol, fue claro: «Hace menos de un año fuimos campeones, algo se habrá hecho bien. En estos torneos prima lo colectivo, no los nombres individuales. Así es como se han conseguido los éxitos. Lo importante es el grupo, lo que cada uno tiene que aportar».

Oyarzabal también habló de su estilo de juego: «Depende del partido. En algunos partidos me toca en punta, otros en banda y en otros no me tocará jugar. Yo pongo todo lo que tengo para ayudar. De pequeño jugaba por dentro, ya como profesional me tocó por fuera. Estoy acostumbrado a los cambios».

«No lo tenemos en cuenta. Sí hay datos que se pueden nombrar, pero nuestra mente está en Portugal. Como antes estaba en Francia. En superar al rival. Estamos a las puertas de ganar un título. Hay que darle mucho valor a lo que se está consiguiendo. Preparar la final de la mejor manera posible», comentó a la hora de ser preguntado si le da vértigo la derrota.

Sobre sus palabras a Lamine antes de jugar contra Francia, explicó lo siguiente: «Hablé con Lamine, Merino, Martín… va con mi personalidad. Igual que si ellos me pueden ayudar, estoy abierto a que me lo digan. Si puedo ayudar…».

«Todos son distintos. Muchos llevamos muchos años con Luis y le conocemos bien. El trato con el jugador, lo que no se ve… de puertas para adentro sabe llevar muy bien al que juega y no juega. Eso ayuda a que salgan bien las cosas», dijo sobre Luis de la Fuente.

Oyarzabal también habló de Lamine Yamal: «A todos nos sorprende. Lo que hace en el campo y fuera. Tiene una confianza muy alta. Eso es positivo. Hasta ahora ha vivido cosas buenas, pero también vivirá cosas malas. Y eso le hará crecer. No se es consciente con esa edad ser campeón, estar en la Selección, en el Barça… Lo lleva de la mejor manera, que no le afecte. Que se centre en jugar al fútbol, que es lo que le gusta».

Sobre los elogios de los rivales, explicó lo siguiente: «No nos creemos mejor que nadie. Confiamos al cien por cien y sabemos que podemos competir, pero el nivel de las selecciones está siendo muy alto».

También habló de Portugal. «A los jugadores no los voy a descubrir yo. Se habla de Cristiano, todo lo que ha conseguido. Es un ejemplo para todos los que nos gusta este deporte. Por el nivel que tiene con 40 años, por el ejemplo que da. Es muy difícil, yo lo veo muy lejano. Ojalá seguir con su edad. Eso es que te has cuidado y el cuerpo te responde».

Por último, mandó ánimos a Carlos Alcaraz, que juega la final de Roland Garros: «Ojalá cuando hayamos terminado haya acabado él y nos pueda dar ánimos».