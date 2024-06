Zubimendi: «Xavi Hernández no se puso en contacto conmigo»

Martín Zubimendi es uno de los jugadores con más proyección en el fútbol español. El centrocampista de la Real Sociedad atiende a OKDIARIO desde la concentración de una España que enamora con su fútbol y que tiene este lunes ante Albania el último partido de la fase de grupos. Con la primera plaza ya cerrada en su grupo de la Eurocopa, Zubimendi apunta a titular en el equipo de Luis de la Fuente.

Con 25 años y asentado en una Real Sociedad que viene de hacer granes temporadas, Martín Zubimendi es un futbolista deseado por muchos equipos. Entre ellos el FC Barcelona, sobre todo cuando estaba Xavi Hernández en el banquillo. Sin embargo, Zubimendi explica a OKDIARIO que el ex entrenador azulgrana en ningún momento se puso en contacto con él.

«Me siento muy querido» en la Real Sociedad, comenta el jugador de San Sebastián, que no contempla irse del equipo vasco, que el año que viene jugará la Europa League, pero que viene de jugar la Champions. A la pregunta de qué le debería aportar otro equipo para dejar la Real Sociedad, Zubimendi lo tiene claro: «A la gente que yo quiero y, por el momento, lo veo lejos».

En esta entrevista con OKDIARIO, Zubimendi entiende que se le pregunte por su futuro. «Sé cómo va esto del fútbol, de los mercados y del periodismo. Tengo que asimilarlo y ya está», contesta, a la vez que reconoce que «al principio sí que me cabreaba un poquito con vosotros (por los periodistas), pero ya os voy entendiendo y sois majetes».

Sabedor de que está en un gran estado de forma, Martín Zubimendi niega en conversación con este periódico que Xavi Hernández le llamara y se muestra feliz en la Real Sociedad, donde puede llevar una vida sencilla, como él quiere. «Creo que San Sebastián te da la oportunidad de llevar una vida tranquila. Es una ciudad tranquila donde respetan mucho a los jugadores. Es verdad que te ven, te animan, pero más allá de eso nunca llega a ser molesto», explica el centrocampista.

La oportunidad de Martín Zubimendi

Sobre la España en la que está, y en la que jugará este lunes ante Albania, Zubimendi reconoce que «la sensación que estamos dejando es muy buena. No solamente en el primer partido ante Croacia, con ese resultado abultado, sino también el otro día ante Italia. Fue uno de los mejores partidos que he visto». El jugador de la Real Sociedad jugó cinco minutos en el duelo ante Croacia, pero no saltó al campo en el segundo encuentro ante Italia.

El jugador de la selección española y de la Real Sociedad tiene la confianza de Luis de la Fuente, al que elogia por su gestión del vestuario: «El estilo lo marcan los jugadores. Te tienes que adaptar a los futbolistas que tienes. Si tienes unas bandas tan desequilibrantes como las que tenemos nosotros hay que aprovecharlas. Es un mix. El tener el balón junto a la verticalidad. Al final el mejor estilo es el que gana. Te puede gustar más o menos, pero si ganas, en esto del fútbol lo tienes todo hecho».