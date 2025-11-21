Pipi Estrada nos vuelve a traer sus notas de la semana poniendo especial énfasis en el gran momento de forma de Mikel Oyarzabal. El periodista asturiano está completamente impresionado con el rendimiento del delantero con la selección española. En la otra cara de la moneda encontramos con un estadio de La Cartuja que acogió un partido del equipo nacional a media entrada, algo no visto en décadas.
